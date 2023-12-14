Нефть может вновь поддержать акции нефтяников, но общий фон остаётся слабо благоприятным

Нефть скорректировалась вверх, но ситуация со спросом остаётся негативной. Акции в Азии торгуются разнонаправленно. В Японии рынок под давлением укрепляющейся иены и нарастающего политического скандала. Объёмы кредитования в Китае в ноябре оказались ниже ожиданий, что может поставить Народный Банк перед необходимостью снижения ставок. В утренние часы рубль укрепляется против доллара и юаня, но слабеет против евро. Соответственно, укрепление рубля может уравновесить позитив от нефти, что сделает динамику рынка нейтральной.

Российский рынок смог завершить торги среды в плюсе. При этом ему мешал укрепляющийся рубль, но ближе к закрытию помогла нефть. Сектор нефти и газа прибавил более 0,5%. Также неплохое движение вверх показали информационные технологии. Однако говорить об уверенном развороте рынка вверх пока преждевременно. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 33,872 млрд руб.

По итогам торгов 13 декабря Индекс МосБиржи — 3032,22 п. (+0,41%), а Индекс РТС — 1062,67 п. (+0,63%).

Нефть подорожала на слабом долларе и смягчении позиции ФРС.

Нефть пыталась продолжить рост. Накануне котировки смогли завершить торги приростом благодаря ослаблению доллара, смягчению позиции ФРС и сокращению запасов в США. Согласно данным Минэнерго, на неделе до 8 декабря американские коммерческие запасы нефти −4,26 млн баррелей, бензина +409 тыс. баррелей, а дистиллятов +1,49 млн баррелей. Однако также стоит отметить, что сезонный спрос на бензин и дизельное топливо в США на 7% ниже, чем в период 2015—2019 годов. Соответственно, отскок в котировках может оказаться временным явлением.

По состоянию на 8:45 мск:

WTI — $69,61 (+0,20%),

Brent — $74,49 (+0,31%),

Золото — $2045,60 (+2,42%).

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