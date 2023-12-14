МВФ решил выделить Сомали $4,5 млрд на обслуживание внешнего долга
Из этих средств $3 млрд будут предоставлены двусторонними кредиторами, в том числе членами Парижского клуба.
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Из этих средств $3 млрд будут предоставлены двусторонними кредиторами, в том числе членами Парижского клуба.
ВАШИНГТОН, 14 декабря. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) совместно с финансовыми партнерами принял решение выделить $4,5 млрд на обслуживание внешнего долга Сомали. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.
Сомали стала 37-й страной, которая получила помощь по облегчению долгового бремени в рамках Инициативы ХИПК.