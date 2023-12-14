МВФ решил выделить Сомали $4,5 млрд на обслуживание внешнего долга

ВАШИНГТОН, 14 декабря. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) совместно с финансовыми партнерами принял решение выделить $4,5 млрд на обслуживание внешнего долга Сомали. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

Согласно документу, Сомали получит $ 4,5 млрд для обслуживания долга в связи с реализацией страной экономических реформ в рамках критериев Инициативы в отношении бедных стран с высоким уровнем задолженности (ХИПК). Из этих средств $3 млрд будут предоставлены двусторонними кредиторами, в том числе членами Парижского клуба, уточняет МВФ.