5 советов, как накопить на отпуск: как правильно откладывать деньги даже с небольшой зарплатой

Анализируем финансовую ситуацию

Какой бы сильной ни была мечта о путешествии, в первую очередь необходимо оценить собственную финансовую ситуацию. Проанализируйте, какую часть ваших ежемесячных трат составляют обязательные платежи (коммуналка, связь и интернет, кредиты и т. д. )

Может получиться так, что долгожданную поездку придется отложить до лучших времен — например, если платежи по кредитам составляют 50% от общего дохода семьи. В таком случае сначала стоит снизить финансовую нагрузку: погасить хотя бы часть кредитов или рефинансировать их, увеличив срок и уменьшив таким образом сумму ежемесячного платежа.

Выбираем направление

Люди выбирают путешествия по-разному. Кто-то понимает, что может потратить на отпуск не более месячного дохода семьи — и подбирает направления или готовые туры исходя из этой суммы. А у кого-то есть мечта поехать в определенный город или страну, и он готов заплатить за это столько, сколько такая поездка может стоить — пусть даже и свой полугодовой доход.

Если накоплений нет, а провести отпуск хочется в путешествии, а не на даче, в любом случае придется копить деньги. Поэтому на данном этапе стоит также определить, какую сумму вы готовы откладывать в месяц без значительного ущерба для своего или семейного уровня жизни.

Определяем конкретный бюджет путешествия

Помните, что расходы на поездку — это не только оплата авиа- или железнодорожных билетов и проживания в отеле (пусть даже с опцией «все включено») или турпутевки. Это также расходы на общественный транспорт или такси, экскурсии, билеты в музеи, развлечения, шопинг, сувениры, кафе или рестораны… Перечисление «хотелок» может быть бесконечным.

Поэтому очень важно сразу составить список, на что именно вы планируете тратить деньги в поездке. Если поедете всей семьей — не забудьте о желаниях других участников путешествия.

Важно также учитывать то, что вам потребуются деньги «на жизнь» после возвращения — например, до получения следующей полноценной зарплаты. Об этом также стоит позаботиться заранее и определить, какая сумма поможет вам продержаться.

Ну, а после этого придется основательно проштудировать интернет, тщательно изучая предложения турагентств и авиакомпаний, отзывы, профильные группы в соцсетях и прочие другие полезные ресурсы. Чем больше подробностей о предстоящем путешествии вы сможете узнать, тем точнее сможете определить его бюджет.

Итоговая целевая сумма средств для накопления будет состоять из затрат на само путешествие (включая текущие расходы) и денег, которые вам понадобятся после возвращения.

Открываем счет в банке

Конечно, можно завести классическую «свинку-копилку», но этот вариант ненадежный. Во-первых, может возникнуть соблазн взять оттуда деньги (хотя бы часть), во-вторых, копилка не платит проценты.

Отчасти по этой же причине не стоит откладывать деньги на накопительный счет, привязанный к вашей банковской карте. Проценты на остаток, возможно, и будут, но соблазн «влезть» в накопления тоже будет велик.

Если вы планируете путешествие сильно заранее и на конкретные даты, можно открыть срочный пополняемый депозит в банке. Процентные ставки по вкладам сейчас весьма привлекательны, соответственно, вы сможете накопить на путешествие даже больше, чем планировали.

Но такой вариант не подойдет тем, кто рассчитывает сэкономить за счет «горящих» предложений турагентств, авиакомпаний или отелей: в таком случае, возможно, придется закрывать вклад досрочно, а это чревато потерей процентов. В таком случае лучше открыть отдельный накопительный счет. Проценты там невелики, но это все равно лучше, чем ничего

Оптимизируем расходы

Итак, вы определились с суммой, которую будете регулярно откладывать на путешествие, и это замечательно. Но, возможно, вы сможете вносить в «копилку» еще больше?

Проведите тщательный анализ своих трат. Может быть, у вас автоматически списываются деньги за подписки, которые вам, по сути, не нужны. Или тариф мобильной связи такой, что вы не используете все его возможности. Часто ли вы ездите, например, на такси, когда в этом нет острой необходимости? Заказываете доставку готовой еды из-за того, что просто лень готовить дома? Покупаете что-то на маркетплейсах — просто потому, что хорошие скидки? Эти вопросы можно продолжать до бесконечности.

Попробуйте сокращать эти расходы, а высвободившиеся деньги также откладывайте в счет будущего путешествия. Конечно, не стоит отказывать себе во всех «маленьких радостях», но важно помнить о главной цели — путешествии мечты.

Бонус. Что делать, если не получается накопить деньги

Повышать доходы можно пассивно и активно.

Пассивный вариант.

Сюда входит, например, кэшбэк, который многие банки ежемесячно выплачивают за траты по своим картам. Учитывайте, что за некоторые товары начисляется повышенный кэшбэк (до 30%), и выбирайте их — при необходимости, конечно. Также не забывайте использовать скидки, промокоды и прочие выгодные инструменты. А получаемый доход — в «копилочку» на банковском счете.

Активный вариант.

Этот способ тоже способен приблизить вашу мечту. Может быть, у вас дома есть какие-то ненужные вещи, которые можно продать. Или есть время и возможность взять подработку, какой-то дополнительный проект.

Не забудьте внести в график отпусков на работе необходимые даты! Тогда ничто не сможет омрачить заветный отпуск.

Следуя этим простым советам, вы сможете отложить нужную сумму на путешествие своей мечты. Главное — не забывать о своих целях и стремиться к их достижению.