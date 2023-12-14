Дерипаска похвалил США за заботу о частном бизнесе

Комментируя в своем Telegram-канале посвященную заседанию регулятора статью The New York Times, он указал, что так выглядит ответственность властей перед частным бизнесом.

ФРС сохранила процентную ставку на уровне 5,25−5,5 процента годовых, однако, как указано в материале, на следующий год запланировано сразу три понижения. «Не только фактическое удешевление кредита, но и сигнал для планирования своих решений в 2024-м», — отметил заботу американских властей о предприятиях Дерипаска.

В то же время он предположил, что в России такие действия сейчас никому не интересны. Комментарий появился накануне заседания совета директоров Центробанка России на котором, как ожидает большинство экспертов, ключевая ставка вновь вырастет.

Ранее Дерипаска хвалил США за неспешность при вводе жестких правил для банковского сектора, так называемых Basel III Endgame, а также за аккуратное введение экономики в управляемую, «мягкую» рецессию, которая позволит поправить дела с инфляцией. Вместе с тем он выражал сожаление, что российские власти отказываются обсуждать такие проблемы, из-за чего в 2024 году российскому бизнесу придется «ой как несладко», а бюджет будет затягивать пояса.