В России может появиться новая программа льготной ипотеки

«По сути, банк, понимая производителя домокомплекта, аккредитовывая подрядчика и используя спецсчета на выпуск денег при обычном кредите на стройку, дает возможность человеку без дополнительных поручительств и залогов оформить льготную ипотеку на покупку такого домокомплекта. Мы будем субсидировать такой кредит до 1%. То есть это вообще не скажется на итоговой цене для человека», — сказал замминистра в эфире телеканала «Россия-1» (цитата по ТАСС).

Стасишин добавил, что инициативу планируют распространить на подрядные организации, которые будут наделены теми же полномочиями, что и застройщики. Соответствующий законопроект может быть принят Госдумой в ближайшее время, уточнил он.

29 ноября Госдума приняла в первом чтении поправки, согласно которым подрядчик сможет заключать с физическим лицом договор строительного подряда, по которому денежные средства будут размещены на эскроу-счете при использовании «типовой проектной документации или домокомплектов, включающих в себя материалы, относящиеся к продукции отечественной промышленности, в том числе лесной промышленности».

В сентябре правительство повысило минимальный размер первоначального взноса по ипотеке с господдержкой с 15 до 20%. Кабмин также уменьшил на 0,5 п. п. максимальный объем субсидий для банков, которые выдают ипотеку по льготным государственным программам.