В России инфляция с 5 по 11 декабря ускорилась до 0,2%

С начала декабря потребительские цены в РФ выросли на 0,27%, с начала года — на 6,93%.

В годовом выражении инфляция в РФ на 11 декабря 2023 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) составила 7,08%.

Продовольственные товары

По данным статистики, за отчетный период выросли цены на куриные яйца — на 4,6%, на вермишель — на 0,8%, на сосиски, сардельки, полукопченые и варено-копченые колбасы — на 0,7%, на мороженую рыбу — на 0,6%, на поваренную соль — на 0,5%, на сливочное масло и сухие молочные смеси для детского питания — на 0,4%, на пастеризованное молоко, сметану, мясные, овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания — на 0,3%, на говядину, баранину, стерилизованное молоко, макаронные изделия, рис и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) — на 0,2%, на вареные колбасы, твердые, полутвердые и мягкие сыры, ржаной хлеб, пшеничную муку, водку — на 0,1%.

Цены на плодоовощную продукцию в среднем выросли на 1,8%, в том числе на огурцы — на 9,6%, на морковь — на 1,2%, на репчатый лук — на 1%, на столовую свеклу — на 0,9%, на яблоки — на 0,8%, на белокочанную капусту — на 0,7%, на помидоры и картофель — на 0,3%. Цены на бананы снизились на 0,2%.

В то же время цены на мясо кур, пшено и черный чай снизились на 0,4%, на сахар-песок — на 0,8%, на свинину и гречневую крупу — на 0,3%, на подсолнечное масло — на 0,2%, на творог — на 0,1%.

Непродовольственные товары, медикаменты и услуги

В группе наблюдаемых медикаментов подорожали метамизол натрия (анальгин отечественный) — на 0,7%, аллохол — на 0,6%, корвалол — на 0,5%, поливитамины — на 0,4%, валидол и нимесулид — на 0,3%, левомеколь и эргоферон — на 0,2%, комбинированные анальгетики — на 0,1%. Цены на ренгалин снизились на 0,1%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости подорожали пеленки для новорожденных — на 0,7%, спички — на 0,6%, туалетное мыло — на 0,4%, детские подгузники, туалетная бумага и сухие корма для домашних животных — на 0,2%, стиральные порошки, зубные пасты и щетки — на 0,1%. Цены на гигиенические прокладки снизились на 0,1%.

Из остальных непродовольственных товаров выросли цены на телевизоры — на 0,8%, на кроссовки для детей — на 0,4%, на женские колготки и джинсы для детей — на 0,3%, на детские футболки — на 0,2%, на электропылесосы, сигареты с фильтром, мужские майки, футболки, носки, спортивные костюмы для детей — на 0,1%. Цены на шампуни снизились на 0,3%, на смартфоны, кроссовки для взрослых, древесностружечные, ориентированно-стружечные плиты — на 0,1%.

Цены на автомобильный бензин снизились на 0,1%, стоимость дизельного топлива выросла на 0,1%.

Стоимость авиаперелета экономическим классом увеличилась на 6%. Средняя стоимость проживания в гостиницах категории 2 звезды выросла на 0,5%, в гостиницах 1 звезда или в мотелях — на 0,3%, путевок в дома отдыха, пансионаты — на 0,2%. Средняя стоимость проживания в гостиницах категорий 4 и 5 звезд, а также хостелах выросла на 0,1%. Стоимость проживания в гостинице категории 3 звезды снизилась на 0,1%.

Из остальных видов услуг подорожали ремонт телевизоров и модельная стрижка в женском зале — на 0,2%, мойка легкового автомобиля и модельная стрижка в мужском зале — на 0,1%.