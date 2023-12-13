В чем разница между вкладом и депозитом

Депозит

Под депозитом понимается любой ценный актив, переданный на хранение в финансовое учреждение, пояснила эксперт Банки.ру Оксана Трунова.

«Это могут быть как деньги, так и драгметаллы, произведения искусства, ювелирные украшения, ценные бумаги и др. Если человек открывает счет и пополняет его каким-то ценным активом (деньги, драгоценные металлы), то в этом случае он получает прибыль от процентов или от курсовой разницы», — отметила она.

Если клиент арендует сейфовую ячейку в хранилище, то тут уже человек оплачивает банку или депозитарию арендную плату.

Вклад

По сути, вклад — это один из видов депозита. «На нем размещаются исключительно денежные средства, с целью получения дохода в виде процентов». — добавила Оксана Трунова.

Главное отличием между депозитом и вкладом в том, что на вкладе размещаются только деньги, а депозит подразумевает хранение различных ценностей.



Временная кривая доходности банковских вкладов — зависимость размера процентов от срока — напоминает кривую бескупонной доходности государственных облигации (ОФЗ). Чем короче срок, тем выше ставка, чем срок длиннее, тем ставка ниже, напомнил бывший старший вице-президент банка «Открытие» Константин Церазов.

Это нормальная ситуация в условиях инверсии кривой доходностей гособлигаций, которая наблюдается в периоды быстрого повышения процентных ставок, который мы переживаем сегодня. Константин Церазов экономист, бывший старший вице-президент банка «Открытие»

Вероятно, это объясняется ожиданиями того, что ключевая ставка Банка России близка к пику, хотя и может еще подрасти. Предполагается, что после этого она останется на исторически высоких значениях еще около года, хотя и будет постепенно снижаться. Поэтому, пояснил экономист, банкам потенциально невыгодно предлагать высокие ставки по вкладам на срок больше года-двух, т.к. по окончании данного периода времени они могут не найти инструментов с достаточной доходностью, чтобы покрыть свои расходы по выплатам по вкладам, открытым под высокие проценты.

Доходность по долгосрочным вкладам (1 год и больше) может вырасти, если рынок посчитает, что Банк России будет удерживать ключевую ставку на высоком уровне дольше, нежели предполагается сейчас. А это, в свою очередь, будет зависеть от динамики инфляции.

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