Подписываем договор: на что обратить внимание

«Сперва прочти — потом подписывай» — это простое правило, которым многие пренебрегают. По данным наших мониторингов, ежегодно 70−80% граждан подписывают договоры «не глядя» и не задумываясь о последствиях, которые их ждут. Это часто приводит к печальным последствиям. Поэтому договоры необходимо читать вдумчиво и внимательно, досконально разобраться во всех условиях, нюансах и последствиях.

Никакой спешки!

Это главное, о чем стоит помнить, когда предстоит подписывать любой договор. Кто бы что ни говорил, но у подписантов есть законное право на ознакомление с текстом договора и согласование его условий. Если на месте сложно сосредоточиться или кто-то торопит, то можно взять копию договора с собой, изучить и осознать его в спокойной обстановке, посоветоваться с компетентным человеком.

Не все знают, что Гражданский кодекс дает гражданину возможность знакомиться с текстом договора столько, сколько потребуется для того, чтобы стороны пришли к согласию. Если речь идет о потребительском кредитовании, то п. 8 ст. 7 закона «О потребительском кредите (займе)» гласит, что клиент имеет пять рабочих дней на детальное ознакомление с текстом договора. Не нужно стесняться настаивать на том, что договор не будет подписан до тех пор, пока все условия не будут понятны и согласованы.

Проверяем реквизиты

Пренебрегать проверкой реквизитов, не только своих, но и контрагента, тоже опасно. Потребитель должен понимать, с кем подписывает договор и есть ли у второй стороны полномочия заключать такие сделки. Например, финансовые услуги без лицензии или соответствующей записи в одном из реестров Центробанка незаконны. И в случае спорных ситуаций шансы отстоять свои интересы практически равны нулю.

Поэтому обязательно «пробейте» реквизиты контрагента в поисковиках. А если заключаете договор с финансовой организацией, название которой вам незнакомо, проверьте, есть ли она в реестрах финансового регулятора — Банка России.

Предмет договора

Предмет договора — это важный раздел, с которым нужно ознакомиться очень внимательно. Именно в нем будет указано, что каждая сторона получит после подписания документа и совпадает ли это с ожиданиями от предстоящей сделки.

Если речь идет о договоре потребительского кредита или займа, то закон требует, чтобы основные параметры кредита были указаны в верхней части первой страницы. На самом видном месте должны быть прописаны цифрами и прописью полная стоимость кредита в годовых процентах, сумма переплаты и размер ежемесячного платежа. Если процентной ставки и суммы на видном месте нет, то это сигнал, что договор заключается с нелегальным кредитором и подписывать его не стоит.

Сроки

Сроки — не менее важный раздел договора, содержащий временной диапазон, в который сторонам необходимо выполнять свои обязательства. Важно обратить внимание на ответственность и штрафы, переплату и пени в случае нарушения условий договора.

Если какие-то термины или в целом условия договора непонятны, то ни в коем случае нельзя стесняться задавать вопросы менеджеру. Объяснять все клиентам — это его работа. Ну, а если ответы вызывают сомнения, то всегда можно обратиться за помощью к юристу.

Важно также учесть возможность изменения или расторжения договора и порядок разрешения споров и конфликтов.

Будьте бдительны

В целом при чтении договоров важно быть внимательным, тщательно анализировать условия и при необходимости проконсультироваться с юристом. Не стоит подписывать договор, если есть вопросы и сомнения. И, конечно, ни в коем случае нельзя подписывать документ, если его условия ущемляют или нарушают права потребителя.

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