Доля электронных ипотечных сделок достигла 85%

С 2020 года доля ипотечных сделок в электронной форме выросла в девять раз и достигла 85%, рассказал на коллегии Росреестра премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, регистрация сделки сейчас занимает 12−13 часов.

Кроме того к массовому запуску в регионах готовится «Национальная система пространственных данных» благодаря которой граждане смогут получать земельные участки в два раза быстрее, а информацию о возможностях их использования и вовсе в режиме онлайн.

В 2023 году рынок ипотеки покажет рекордный результат — 7,9 трлн рублей, или 65%-ный рост к показателям 2022 года, свидетельствуют данные исследования Frank RG. Однако уже в 2024 году рынок просядет на 22% — до 6,2 трлн рублей, ожидают аналитики.