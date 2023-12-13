День инвестора Henderson и другие корпоративные события

Компания Henderson провела День инвестора и представила операционные показатели за 11 месяцев. Продажи выросли на 35% г/г, выручка составила рекордные 14,6 млрд руб., маржинальность по EBITDA — 40%. Объявлен ориентир по дивидендам за 2023 г.: не менее 25 ₽ У компании нет планов SPO минимум ближайшие 2 года. Henderson может подумать о выкупе акций после завершения года и выплаты дивидендов, в случае если цена бумаг будет ниже справедливой.

∙ Самолет: Прошло мероприятие эмитента Big Day 2023.Продажи недвижимости увеличились на 50% год к году, до 1,6 млн кв. м. Выручка — в 1,5 раза. EBITDA превысит в этом году 70 млрд руб. В 2024 г. увеличится еще в два раза до 130 млрд руб. при сохранении комфортного уровня долговой нагрузки не выше 1,2x чистый долг/EBITDA. Самолет планирует ускорить темпы роста бизнеса и выйти на объем продаж в 2,7 млн кв. м в 2024 г. В компании считают, что темпы роста капитализации компании отстают от динамики операционных и финансовых показателей. В 2025 г. может пройти IPO дочки «Самолет Плюс».

∙ Мосгорломбард (МГКЛ): Компания решила продлить период приема заявок на участие в первичном размещении акций с 13 до 21 декабря. На Московской бирже торги могут начаться 22 декабря.

∙ АФК Система: Опубликует отчет по МСФО за III квартал 2023 г.

∙ Аэрофлот: Опубликует отчет об операционных результатах за ноябрь.

∙ ЭсЭфАй: Сегодня последний день для попадания в дивидендный реестр за 9 месяцев 2023 г. на одну акцию выплачивается по 39,42 ₽, или около 6,9% по текущим котировкам.

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