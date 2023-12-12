Южная Корея и Нидерланды создадут альянс в сфере полупроводников
Президент республики Юн Сок Ёль отметил, что развитие отношений двух стран стало возможным благодаря подписанию «множества соглашений и меморандумов о взаимопонимании».
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Президент республики Юн Сок Ёль отметил, что развитие отношений двух стран стало возможным благодаря подписанию «множества соглашений и меморандумов о взаимопонимании».
СЕУЛ, 12 декабря. /ТАСС/. Сотрудничество между Республикой Корея и Нидерландами в сфере производства полупроводников по итогам государственного визита южнокорейского лидера возрастет до уровня союза. Об этом заявил президент Республики Корея Юн Сок Ёль на встрече с представителями корейской диаспоры в королевстве.
«Полупроводники важны не только для нашей промышленности, но и для безопасности. В ходе визита сотрудничество между Южной Кореей и Нидерландами в сфере полупроводников будет повышено до альянса», — привело агентство Yonhap слова президента. Юн Сок Ёль прибыл в Амстердам 11 декабря.
Во вторник он посетит предприятие компании ASML, которая занимается оборудованием для производства чипов. Юн Сок Ёля будут сопровождать главы южнокорейских корпораций Samsung Electronics и SK Group — ведущих игроков на мировом рынке полупроводников. Агентство отмечает, что он станет первым иностранным лидером, который в штаб-квартире ASML посетит «чистую комнату» — помещение для производства чипов.
Нидерланды — второй по величине торговый партнер Республики Корея среди членов ЕС после Германии и крупнейший инвестор. Южнокорейский лидер также сказал, что двусторонние отношения укрепятся благодаря подписанию «множества соглашений и меморандумов о взаимопонимании». В частности, в администрации президента сообщили, что планируется подписание соглашения о намерениях, согласно которому Южная Корея может построить логистический центр для скоропортящихся товаров в Роттердаме до 2027 года. Соответствующие планы связаны с ростом популярности корейской кухни и продуктов, указали чиновники.
По информации Yonhap, в Нидерландах проживают до 10 тыс. человек корейского происхождения.