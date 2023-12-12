Власти расширили список детских товаров, облагаемых НДС по сниженной ставке

«Расширен перечень детских товаров, облагаемых НДС по сниженной ставке 10%. Постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Решение поддержит отечественных производителей и повысит доступность товаров для детей», — говорится в сообщении.

В перечень добавлены велосипеды, автокресла и бустеры, детские стулья и стульчики для кормления, бутылочки, соски, ванночки, горки для купания и другие изделия для ухода за детьми.