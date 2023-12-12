Пессимистичные настроения превалируют

Рынок накануне. Индекс МосБиржи по итогам торгов просел на 1,75%, до 3026,17 п. Индекс РТС снизился на 0,60% до 1047,95 п.

На фоне снижения индексов в уверенном плюсе закрылись акции Газпрома (GAZP 164,87 ₽, +2,09%), котировки которых повышаются с конца прошлой недели на фоне заявлений менеджмента о том, что изменение долговых коэффициентов не отразится на потенциальных дивидендах.

В аутсайдерах оказались в том числе депозитарные расписки Ozon (OZON 2510 ₽, −6,1%) в отсутствии каких-либо корпоративных новостей.

Рубль укрепился к доллару США до 90,6900 ₽ и к евро до 97,7000 ₽

Основные новости и события.

Акционеры Полиметалла (POLY 497,6 ₽, −0,48%) одобрили обмен заблокированных акций, замещающие бумаги будут выпущены на казахстанской бирже AIX.

Банк России принял решение о регистрации проспектов ценных бумаг ЦИАН (CIAN 559 ₽, −2,27%) и Headhunter (HHRU 2860 ₽, −6,99%).

Большинство акционеров РУСАЛа (RUAL 34,73 ₽, −2,84%) на собрании проголосовали против выплаты дивидендов по итогам девяти месяцев 2023 года. Кроме того, компания может законсервировать или закрыть несколько предприятий из-за ухудшения экономического положения и повышения налоговой нагрузки. По оценкам Алюминиевой ассоциации, несколько предприятий компании уже работают на грани нулевой или отрицательной рентабельности.

Эксперт РА повысил кредитный рейтинг Globaltrans(GLTR 556,85 ₽, −4,83%) до уровня ruАAA со стабильным прогнозом.

КАМАЗ (KMAZ 183,1 ₽, −1,82%) планирует к 2030 году нарастить выручку более чем в 2,5 раза, до 806 млрд руб. Цель по реализации к этому сроку — 60 тыс. грузовиков, доля продаж за рубежом — 16%, а рентабельность по EBITDA — 9%.

Грузооборот российских морских портов за январь — ноябрь 2023 года вырос на 5,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 811,9 млн тонн.

Ожидания и торговые идеи.

Настроения на мировых рынках во вторник утром нейтральные: японский индекс Nikkei 225 в растет на символические 0,05%, китайский индекс ShanghaiComposite в минусе на 0,03%. Сегодня Henderson (HNFG 500,3 ₽, −1,52%) проводит день инвестора.

Результаты Сбербанка (SBER 256,75 ₽, −3,12%) за ноябрь и 11 месяцев 2023 года по РПБУ: в ноябре чистая прибыль составила 115,4 млрд руб. (на 7,4% меньше по сравнению с ноябрем 2022 года), а прибыль за 11 месяцев 2023 выросла в восемь раз по сравнению с тем же периодом прошлого года и достигла 1378 млрд рублей при рентабельности капитала 25%.

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