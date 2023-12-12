Объем ФНБ за ноябрь сократился на 5,2%

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 декабря 2023 года составил 13,43 трлн рублей (эквивалент $151,1 млрд) или 9% ВВП, прогнозируемого на 2023 год, следует из данных Минфина России. По сравнению с октябрем ФНБ сократился на 5,2%.

При этом ликвидная часть уменьшилась на более чем 2% и составила 6,75 трлн рублей ($75,9 млрд) или 4,5% ВВП, прогнозируемого на 2023 год.

Объем китайских юаней и золота в ФНБ не изменился, составив 279,7 млрд юаней и 508,3 тонн золота в обезличенной форме. При этом продолжали сокращаться евро — на почти 11% за месяц, до 3,3 млрд. Параллельно росла доля рублей — с 261,8 млн до 1,2 млрд рублей.

Курсовая разница по остаткам средств на счетах в иностранной валюте с 1 января по 30 ноября составила почти 2 трлн рублей: в валюте и золоте — 1,88 трлн рублей; по средствам, размещенным в евробонды, — 55,6 млрд рублей; по валютным бондам российских эмитентов, связанным с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, — 38,9 млрд рублей.