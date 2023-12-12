МВФ представил три сценария развития экономики Украины

Из отчета МВФ следует, что базовый сценарий развития украинской экономики предполагает прекращение боевых действий на территории страны к концу 2024 года. В таком случае, по оценке международного фонда, в следующем году ВВП страны вырастет на 3−4%, в 2025-м — на 6,5%.

Негативный сценарий основан на том, что боевые действия продолжатся до конца 2025 года. Тогда, согласно отчету, ВВП Украины в 2024 году снизится на 5%, в 2025-м не ожидается ни роста, ни падения.

В позитивном сценарии экономического развития Украины не указан срок окончания боевых действий. Аналитики МВФ допустили реализацию такого сценария при высоком уровне инвестиций, миграционного притока и росте производительности. Позитивный сценарий предполагает, что рост ВВП Украины может составить до 10% в 2025-м.

МВФ ожидает, что в 2023 году ВВП Украины вырастет на 4,5%. Прошлый прогноз предполагал, что увеличение составит 1−3%. Улучшение прогноза в МВФ объяснили тем, что украинская экономика демонстрирует «примечательную» устойчивость, а макроиндикаторы лучше, чем ожидалось ранее.