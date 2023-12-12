Курс евро упал ниже ₽97 впервые с 30 ноября

Курс евро (EUR/RUB) снизился на ₽0,72, или 0,74%, упав до уровня ₽96,98, свидетельствуют данные Московской биржи (MOEX) по состоянию на 14:56 мск. Евро к рублю торгуется ниже отметки ₽97 впервые с 30 ноября.

Курс пары USD/RUB на торгах Московской биржи снизился на ₽0,78, или 0,87%, упав до ₽89,90.

Рубль укрепляется четвертый день подряд на фоне восстановления цен на нефть и активизации продаж валюты со стороны экспортеров. Рост продаж валютной выручки экспортерами по сравнению с низким предложением валюты в начале месяца оказывает поддержку российской валюте, рассказали эксперты банка «Санкт-Петербург».

В ходе сессии рубль может попытаться развить успех на фоне восстановления цен на нефть и усиления продаж валюты российскими экспортерами, полагает главный аналитик финансового маркетплейса «Банки.ру» Богдан Зварич.

Дальнейшему укрепления курса рубля (через снижение спроса на импорт) будет способствовать вероятное повышение ключевой ставки ЦБ РФ на декабрьском заседании, сообщил ведущий аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. Но сокращение импорта может оказать только краткосрочный эффект на курс, предупредил эксперт. На последнем заседании ЦБ в конце октября регулятор повысил ключевую ставку сильнее ожиданий рынка — сразу на 200 б.п., до 15%. При этом Центральный банк заявил, что будет готов вновь повысить ставку, если не увидит признаков замедления инфляции.

Большинство аналитиков и экономистов, опрошенных РБК, прогнозирует новое повышение ключевой ставки Банком России на заседании 15 декабря из-за ускорения инфляции и замедления темпов кредитования. Самым вероятным сценарием большинство экспертов считают повышение ставки до 16%.

По мнению руководителя направления инвестиционного консультирования «Алор Брокера» Алексея Антонова, наблюдающееся в последние дни укрепление рубля не выглядит убедительным. Эксперт ожидает умеренного ослабления российской валюты к концу года.

В «Финаме» ожидают, что в ближайшие месяцы власти будут прибегать к мерам, стабилизирующим динамику национальной валюты и фаза сбалансированного курса рубля может продлится вплоть до апреля 2024 года. «Мы полагаем, что в эти ближайшие четыре месяца доллар будет торговаться в районе ₽90−98, а курс евро останется в рамках ₽98−103», — сообщил Александр Потавин.