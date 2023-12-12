Китайский рынок продолжает надеяться на стимулы государства

Азиатские рынки повышались. Индексы в Гонконге и Шанхае торговались в плюсе в надежде на стимулы, которые могут быть оглашены в рамках рабочей конференции КПК на текущей неделе. Бумаги Baidu и JD.com повышались более чем на 2%. Акции Alibaba Group подрастали почти на 2% после продажи части пакета в логистической фирме GogoX.

Акции застройщика New World Development повышались почти на 1,5% на фоне покупки семьей Чен 700 тыс. акций 11 декабря.

Японский рынок пытался расти в начале дня, но весьма быстро избавлялся от оптимизма. Накануне Bloomberg сообщал, ссылаясь на источники, что в Банке Японии пока даже не задумываются о повышении ставки, или, как минимум, об изменениях политики на декабрьском заседании. К слову, оптовые цены в Японии замедлили свой годовой прирост в ноябре до 0,3% с 0,9% в октябре. Это уже 11-ый месяц подряд, когда замедляется оптовый рост цен. Обманутые ожидания по поводу повышения ставки негативно сказались на акциях банков: Mitsubishi UFJ Financial (-1,4%), Sumitomo Mitsui Financial (-0,9%). Полупроводниковый сектор преимущественно повышался вслед за акциями американских аналогов: Tokyo Electron (+1,1%), Renesas Electronics Corp (+4,0%), Advantest Corp. (+0,55%). Однако иена всё же не продолжила своё ослабление. Более того, на торгах во вторник она укрепилась на 0,55% до 145,4 за доллар, что, естественно, сыграло роль фактора давления на акции экспортёров: Mitsubishi Heavy Industries (-0,7%), Honda Motor (-0,8%), Toyota Motor (-0,7%).

По состоянию на 8:20 мск:

NIKKEI 225 — 32815,56 п. (+0,07%),

Hang Seng — 16302,35 п. (+0,62%),

Shanghai Composite — 2991,24 п. (-0,01%).

Техническая перепроданность может вернуть нефть к росту

Нефть дорожала на фоне сильной технической перепроданности. Актив дешевел семь недель подряд. Накануне котировки также испытывали слабость. В остальном, можно говорить, что технический отскок также поддерживают надежды на китайские стимулы, которые могут быть оглашены в рамках рабочей конференции КПК по экономическим вопросам. Также существуют надежды, что ведущие центральные банки на текущей неделе дружно объявят о завершении процесса повышения ставок. Из района Красного моря также пришла новость о том, что йеменские хуситы удачно атаковали танкер под норвежским флагом, перевозящий химикаты. Произошёл пожар, но серьёзного ущерба для судна и экипажа не было.

По состоянию на 8:40 мск:

WTI — $71,80 (+0,67%),

Brent — $76,49 (+0,61%),

Золото — $2000,50 (+0,34%).

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