Индекс Мосбиржи на открытии торгов снизился на 0,18%
РТС вырос на 0,46%
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РТС вырос на 0,46%
МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся снижением индекса Мосбиржи на 0,18%, до 3 020,61 пункта, индекс РТС вырос на 0,46%, до 1 052,79 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
К 10:05 мск индекс Мосбиржи находился на уровне 3 026,17 пункта, индекс РТС рос до 1 053,17 пункта (+0,5%).