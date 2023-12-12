Годовая инфляция в США замедлилась до 3,1%

Индекс потребительских цен (CPI) в США составил по итогам ноября 3,1% в годовом выражении по сравнению с 3,2% в октябре, сообщило федеральное бюро статистики труда страны на своем сайте.

В месячном выражении инфляция ускорилась до 0,1% по сравнению с октябрем, когда цены не изменились. За сентябрь цены выросли на 0,4%. Данные властей по годовой инфляции совпали с ожиданиями аналитиков, а по месячной — оказались хуже: экономисты, опрошенные Reuters и Dow Jones, прогнозировали, что индекс потребительских цен в ноябре также останется неизменным в месячном исчислении.

Так называемая базовая инфляция, не учитывающая волатильные цены на продовольствие и энергоносители, не изменилась и осталась на уровне 4% год к году. В месячном выражении показатель ускорился до 0,3% по сравнению с 0,2% месяцем ранее, вернувшись к значениям августа — сентября. Цены на энергоносители снизились на 5,4% после 4,5% в октябре. Рост цен на продовольствие же замедлился с 3,3 до 2,9%.

26 июля Федеральная резервная система (ФРС) повысила ключевую процентную ставку на 25 б. п. — с 5−5,25% до 5,25−5,5% годовых, а на последующих двух заседаниях оставила ее без изменений. В 2022 г. цены в США официально выросли на 8%, в 2021 г. — на 4,7%. Цель ФРС по инфляции — 2%. 12—13 декабря проходит очередное заседание ФРС, по оценкам аналитиков, регулятор, скорее всего, оставит ставку на прежнем уровне. На фоне неожиданного прироста месячной инфляции ФРС США, вероятно, вряд ли перейдет к снижению процентных ставок в начале следующего года, считает Reuters.

10 ноября председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что регулятор «без колебаний» вернется к ужесточению денежно-кредитной политики, если это будет целесообразно. ФРС при этом удовлетворена сильными показателями экономического роста и рынка труда на фоне повышения ставок, отметил он.