ЕК одобрила механизм использования замороженных активов РФ

«Прибыли от преступной деятельности ошеломляют. Только если у правительств есть возможность вернуть эти прибыли, у них есть шанс бороться с организованной преступностью», — заявил министр юстиции Испании Феликс Боланьос.

«Коллегия Еврокомиссии одобрила также механизм иммобилизации доходов от замороженных активов России», — сказала замглавы ЕК Вера Юрова.

Механизмом, в частности, предусматривается использование налогов на доходы (windfall tax) от замороженных активов РФ для помощи Украине.

Согласованные правила устанавливают минимальные требования по отслеживанию, идентификации, замораживанию, конфискации и управлению преступным имуществом для всех стран Евросоюза. Согласно им, все страны должны иметь персонал и соответствующие финансовые и технологические ресурсы для выявления и управления такими доходами.

Меры распространяются на широкий спектр преступлений, в том числе терроризм, торговлю людьми, незаконный оборот наркотиков, а также обход санкций. «В результате люди и компании, получающие прибыль от обхода санкций, увидят, что их доходы конфискуются так же, как доходы торговцев людьми или наркокартелей», — считают в Совете ЕС.

Эти меры должен одобрить Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper), после этого его официально утвердят Совет ЕС и в Европарламент. По данным Европола, преступные организации Европы ежегодно накапливают доходы стоимостью как минимум в €139 млрд.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259780&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.