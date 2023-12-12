«Дочки» Siemens и Volkswagen запросили у Берлина компенсации из-за потерь в РФ

«Как и многие другие германские компании, Siemens обезопасила инвестиции в России, прибегнув к инструменту инвестиционных гарантий со стороны федерального правительства», — отметил DPA представитель Siemens Mobility.

По его словам, компания находится в контакте с кабмином и аудиторской корпорацией PwC, которой была поручена реализация инвестиционных гарантий. В Volkswagen Bank агентству сообщили о том, что соответствующая процедура продолжается, не приведя деталей.

Ранее о планах запросить компенсации от государства в связи с потерями в России заявило дочернее предприятие концерна BASF — нефтегазовая компания Wintershall Dea. «Я могу подтвердить, что Wintershall DEA AG воспользовалась инвестиционными гарантиями правительства в связи с Россией», — приводит DPA слова представителя Минфина ФРГ. «Мы уже давно ведем переговоры с Wintershall DEA AG по этим гарантиям и возможным сценариям нанесенного ущерба», — отметил он.