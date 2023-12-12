00:19 (мск), источник: ТАСС

«Дочки» Siemens и Volkswagen запросили у Берлина компенсации из-за потерь в РФ

БЕРЛИН, 11 декабря. /ТАСС/. Дочерние предприятия концернов Siemens и Volkswagen — производитель железнодорожной техники Siemens Mobility и банк Volkswagen Bank — запросили у правительства ФРГ компенсации из-за финансовых потерь в России. Об этом сообщило агентство DPA.

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Источник: РИА "Новости"

«Как и многие другие германские компании, Siemens обезопасила инвестиции в России, прибегнув к инструменту инвестиционных гарантий со стороны федерального правительства», — отметил DPA представитель Siemens Mobility.

По его словам, компания находится в контакте с кабмином и аудиторской корпорацией PwC, которой была поручена реализация инвестиционных гарантий. В Volkswagen Bank агентству сообщили о том, что соответствующая процедура продолжается, не приведя деталей.

Ранее о планах запросить компенсации от государства в связи с потерями в России заявило дочернее предприятие концерна BASF — нефтегазовая компания Wintershall Dea. «Я могу подтвердить, что Wintershall DEA AG воспользовалась инвестиционными гарантиями правительства в связи с Россией», — приводит DPA слова представителя Минфина ФРГ. «Мы уже давно ведем переговоры с Wintershall DEA AG по этим гарантиям и возможным сценариям нанесенного ущерба», — отметил он.

В середине ноября статс-секретарь в Минэкономики ФРГ Михаэль Кельнер в ответе на депутатский запрос сообщил, что власти получили 16 запросов от восьми компаний, пожелавших воспользоваться инвестиционными гарантиями государства с связи с проектами в России. По его данным, речь идет в общей сложности о 2,8 млрд евро.

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