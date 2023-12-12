Девелопер «Самолет» хочет купить собственный банк с универсальной лицензией

«Мы покупаем банк с универсальной лицензией. Наше ходатайство о приобретении банка уже находится на рассмотрении в ЦБ, и мы надеемся, что в ближайшее время мы сможем сообщить о хороших новостях», — заявил Антон Елистратов (цитата по «Интерфакс»).

Год назад группа зарегистрировала юридическое лицо «Самолет Финансовые технологии», на базе которого, как пояснял девелопер информационному агентству, планировалось развивать цифровой банк, который сначала должен был предоставлять сервисы на инфраструктуре компаний-партнеров, а в дальнейшем перейти на собственные решения. Получение банковской лицензии рассматривалось как один из последующих шагов развития проекта. Возглавил тогда «Самолет Финансовые технологии» бывший руководитель блока цифрового бизнеса МТС-банка Кирилл Гурбанов.