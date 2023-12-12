Девелопер «Самолет» хочет купить собственный банк с универсальной лицензией

«Мы покупаем банк с универсальной лицензией. Наше ходатайство о приобретении банка уже находится на рассмотрении в ЦБ, и мы надеемся, что в ближайшее время мы сможем сообщить о хороших новостях», — заявил Антон Елистратов (цитата по «Интерфакс»).
Год назад группа зарегистрировала юридическое лицо «Самолет Финансовые технологии», на базе которого, как пояснял девелопер информационному агентству, планировалось развивать цифровой банк, который сначала должен был предоставлять сервисы на инфраструктуре компаний-партнеров, а в дальнейшем перейти на собственные решения. Получение банковской лицензии рассматривалось как один из последующих шагов развития проекта. Возглавил тогда «Самолет Финансовые технологии» бывший руководитель блока цифрового бизнеса МТС-банка Кирилл Гурбанов.
В феврале этого года Forbes писал, что «Самолет» планирует до 2025 года провести первичное публичное размещение акций (IPO) своего фиджитал-сервиса по продаже недвижимости «Самолет Плюс». Эта онлайн-площадка для покупки и продажи недвижимости на первичном и вторичном рынках также включает в себя подбор услуг по аренде, ипотечному кредитованию, оценке недвижимости, ее страхованию, ремонту, переезду, меблировке и дизайну интерьера.
Группа «Самолет» занимает второе место в России по объему текущего строительства. Ее акции торгуются на Московской бирже с октября 2020 года. Крупнейшими акционерами девелопера являются Михаил Кенин и Павел Голубков.