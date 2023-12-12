14:05 (мск), источник: Frank Media

ЦБ введет категорию инвесторов с начальным уровнем риска с апреля 2025 года

Российские брокеры с 1 апреля 2025 года должны будут делить своих клиентов — физических лиц на три категории — с начальным (КНУР), стандартным (КСУР) или повышенным (КПУР) уровнем риска, следует из проекта указания Банка России. Ранее планировалось, что эти нововведения вступят в силу с 1 июля 2024 года.

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Источник: Freepik
Инвестор будет входить в категорию клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска, если это предусмотрено договором о брокерском обслуживании и при соблюдении одного из следующих условий.

Сумма денежных средств (в том числе в иностранной валюте), стоимость ценных бумаг и драгоценных металлов у клиента составляет не менее 3 млн рублей. Инвестор является клиентом брокера в течение 180 дней, из которых не менее 5 дней заключал сделки с производными финансовыми инструментами, и сумма его активов превышает 600 тысяч рублей. Клиент признан квалифицированным инвестором. Также категория со стандартным уровнем риска может устанавливаться в случае, если у клиентов есть опыт маржинальной торговли не менее 1 года.

Если инвестор не подходит под эти условия, то он признается инвесторов с начальным уровнем риска.

Банк России предложил ввести новую категорию инвесторов во внутренней классификации брокеров летом 2023 года, под нее подпадут клиенты с опытом маржинальной торговли меньше года. Профучастников могут обязать снизить таким клиентам максимальный размер плеча на 30−40% и уведомлять их о совершении сделки, которая приводит к возникновению непокрытой позиции.

ЦБ публиковал для обсуждения с рынком уже несколько версий проекта указания. Первоначально Банк России вообще предлагал запретить предоставлять неквалифицированным инвесторам возможность торговать «с плечом». Однако позже смягчился и решил оградить от маржинальной торговли только новичков на финансовом рынке. НАУФОР предлагала ЦБ отказаться от идеи ввести новую категорию клиентов с начальным уровнем риска.

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