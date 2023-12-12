Аналитики раскрыли, как изменится ключевая ставка на заседании 15 декабря

В октябре ЦБ РФ повысил ключевую ставку сразу с 13 до 15% годовых. В целом с июля, когда прошло первое повышение, она выросла в 2 раза, с 7,5%.

В России нет дефицита денег — в месяц экономика страны зарабатывает 2,5−3 трлн рублей, и ЦБ обеспокоен «куда идут эти ресурсы», заявила неделей ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, поясняя на форуме ВТБ «Россия зовет!» причину жесткой денежно-кредитной политики.

Цель регулятора — снизить инфляцию до 4%. Сейчас этот показатель устойчиво выше 7% и инфляционные ожидания населения выросли до максимума февраля 2023 года — с 11,2 до 12,2%.

Главным дефицитом в экономике страны стали не деньги, а трудовой ресурс, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. «Это выражается и в крайне низком уровне безработицы: 3% все-таки для нас это аномально. Это уже точно тормоз для развития экономики, а не какой-то плюс», — добавил министр.

О перегреве экономики говорит высокий рост инфляции и зарплат. Последний вызван дефицитом сотрудников. Население по-прежнему много тратит, покупая квартиры, автомобили. В это же время производство и поставка товаров отстает от спроса. Льготная ипотека уже перестает быть льготной — цены растут очень быстро, оставляя возможность инвестировать только в малогабаритные квартиры.

И ЦБ, повышая ставку, пытается «охладить избыточный спрос», отметила Набиуллина.

Избыточный по сравнению с тем, что сейчас может переварить экономика. Иначе этот спрос просто уйдет в цены, а не в физический рост товаров и услуг. Эльвира Набиуллина председатель Центробанка

«Я слышу от некоторых ястребино настроенных коллег, что ЦБ может повысить ставку до 17%. Если честно, я не хотел бы такого исхода», — поделился с Финансами Mail.ru Владимир Рожанковский, управляющий директор Trade123.

Он напомнил, что, как и в случае с высокой инфляцией в США, и тремя годами борьбы с ней путём повышения процентных ставок со стороны ФРС, регулятор негласно признал, что тактика «упёрлась головой о потолок».

«Почему-то в среде монетаристов доминирует устойчивая иллюзия, что если процентные ставки бесконечно повышать, то инфляция будет синхронно пропорционально снижаться, сколько бы времени это не занимало у регуляторов. На самом деле это не так», — поделился своим мнением экономист.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259738&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Повышая ставки, регулятор сокращает предложение кредитной массы, но этот механизм работает лишь до того момента, пока даже по столь высоким ставкам банковские кредитные продукты находят потребительский спрос. Мы уже видим, что потребительские и автокредиты в России практически обнулились», — рассказал управляющий инвестициями.

По его оценке, кое-как выживают лишь ипотечные кредиты, но их предложение тоже уменьшается, поскольку банки чаще всего отказывают в предоставлении займов тем семьям, у которых ежемесячный ипотечный платёж начинает превышать 50% совокупного дохода домохозяйства. «Поэтому Банку России уже очень скоро придётся констатировать снижение антиинфляционного эффекта от дальнейшей эскалации процентных ставок, но при этом в геометрической прогрессии будет нарастать негативный эффект для экономики в целом, которая без живительных кредитных денег начнёт сильно замедляться, что вызовет существенные проблемы для Минфина с наполнением бюджета», — считает экономист.

«Мы ожидаем повышения ставки до 16% — инфляция остается высокой и опережает прогноз ЦБ. Рост ВВП тоже идет выше прогнозного горизонта ЦБ, отражая сохранение экономики в состоянии перегрева», — добавил Анатолий Трифонов, аналитик «БКС Форекс».

По его прогнозу, с учетом текущей динамики инфляции Банк России сможет достигнуть целевого уровня по инфляции 4% не раньше 2025 года. На конец 2024 года аналитик ожидает инфляцию около 5%. «Более низкий уровень инфляции возможен если ЦБ продолжит повышение ставки, но мы ожидаем окончания цикла ужесточения после повышения ставки в эту пятницу», — пояснил экономист.

«Я ожидаю повышение ключевой ставки на 100 базисных пунктов до 16%», — отметил инвестбанкир, основатель телеграм-канала @bitkogan Евгений Коган.

По его мнению, с одной стороны, ставку придется поднимать, для того чтобы компенсировать устойчивый рост инфляции и инфляционных ожиданий выше прогнозов ЦБ. «С другой стороны, ставку больше 16% не жду, т.к. в следующем году инфляция начнет замедляться от уже принятых решений. Новых факторов, которые могли бы ускорить инфляцию в следующем году, не появилось. Я считаю, что в марте-апреле начнется неторопливое снижение ставки, и конец 2024 года мы встретим со ставкой 12−13%. Впрочем, многое может измениться», — отметил Евгений Коган.

Сохранение высокой ключевой ставки позволит ЦБ достичь цели по инфляции 4%, считает он. При высоких ставках сбережения будут более привлекательными, чем займы. Объем выдачи кредитов сильно снизится, что приведёт к снижению спроса на потребительские товары и услуги. «У такого достижения цели есть цена — жесткие денежно-кредитные условия будут замедлять экономический рост, — прогнозирует экономист.

Консенсус-прогноз аналитиков указывает на повышение ключевой ставки до 16% в декабре. “Повышение ключевой ставки в декабре, скорее всего, завершит цикл ужесточения монетарной политики и ЦБ РФ перейдет к ее смягчению не ранее второго-третьего квартала 2024 года”, — считает Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка.

Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ “Финам”, также назвала повышение ставки до 16% основным сценарием для Банка России.,

На повышение ставки шагом на 50 б.п. до 15,5% указывают ставки денежного рынка.

“При приближении ставки к вероятному пику центробанки стараются сокращать шаг изменения, чтобы более аккуратно оценить последствия предыдущих повышений”, — напомнила Ольга Беленькая.

Что будет на рынке труда

“Охлаждения на рынке труда я не жду. Частично перегрев смягчится замедлением экономического роста и снижением спроса на труд”, — рассказал Евгений Коган.

Но дефицит рабочей силы все равно сохранится, считает он.

В 2022 году безработица была около 4%, а в 2023 году начала снижаться и не раз обновила исторический минимум. В октябре безработица составила 2,9% впервые за все время расчетов показателя в России с 1991 года, сообщил Росстат.

“Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией”.

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