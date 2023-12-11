В России вводят временный запрет на экспорт твердой пшеницы

«В России вводится временное ограничение на вывоз из страны твердой пшеницы. Распоряжение об этом подписано. Решение направлено на обеспечение продовольственной безопасности и позволит поддержать стабильную ситуацию с ценами на продукцию из твердой пшеницы на внутреннем рынке», — говорится в сообщении.

Одновременно предусмотрен ряд исключений. К ним относится вывоз твердой пшеницы для оказания международной гуманитарной помощи и в рамках международных межправительственных соглашений, экспорт ее с территории России в Абхазию и Южную Осетию, а также в качестве припасов.

В пресс-службе Минсельхоза России ранее сообщали ТАСС, что урожай твердой пшеницы в мире в нынешнем сельхозсезоне (1 июля 2023 года — 30 июня 2024 года) сократится до 20-летнего минимума из-за неблагоприятных агрометеорологических условий в подавляющем большинстве стран-производителей. По прогнозам, он составит менее 31,3 млн тонн, что на 7−8% ниже показателя предыдущего сезона. В частности, урожай в Северной Америке снизится на 20%, в том числе в Канаде — на 30%, США — на 7%, Мексике — на 4%; в Северной Африке — на 11%, в том числе в Алжире — на 11%, Тунисе — на 53%; во Франции — на 6%, в Казахстане — на 38%. В России намерены увеличивать посевные площади под твердую пшеницу.