В ООН прогнозируют сокращение мировой торговли в 2023 году на 5%

ЖЕНЕВА, 11 декабря. /ТАСС/. Объем мировой торговли сократится в 2023 году по сравнению с 2022 годом на 5%, до $30,7 трлн. Перспективы 2024 года в сфере коммерции расцениваются как неопределенные с пессимистичным прогнозом, говорится в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD).

Отмечается, что «с середины 2022 года в мировой торговле наблюдался отрицательный рост, главным образом из-за существенного снижения торговли товарами, которая продолжала сокращаться в первые три квартала 2023 года». Согласно прогнозу UNCTAD, «объем мировой торговли в 2023 году составит примерно $30,7 трлн, что представляет собой сокращение примерно на $1,5 трлн, или на 5%, по сравнению с рекордным максимумом 2022 года». Ожидается, что «торговля товарами сократится почти на $2 трлн в 2023 году, или на 8%, в то время как торговля услугами должна вырасти примерно на $500 млрд, или на 7%».

На 2024 год «прогноз мировой торговли остается весьма неопределенным и в целом пессимистичным», констатировали в UNCTAD. Ожидается, что «сохраняющаяся геополитическая напряженность, высокий уровень долга и широко распространенная экономическая нестабильность окажут негативное влияние на структуру мировой торговли». Авторы доклада обратили внимание, в частности, на растущее влияние «геополитических тенденций, включая снижение взаимозависимости между Китаем и Соединенными Штатами».

Согласно прогнозу UNCTAD, российский экспорт товаров в 2023 году сократится на 24%, а импорт вырастет на 10%. В сфере торговли услугами авторы доклада ожидают снижения экспорта из России на 23%, а импорта — на 1%.

В UNCTAD пояснили, что в течение 2023 года в мировой торговле наблюдался спад из-за снижения спроса в развитых странах, слабых показателей экономики стран Восточной Азии и снижения цен на сырьевые товары. В совокупности эти факторы способствовали заметному сокращению торговли товарами. Напротив, в торговле услугами на протяжении большей части 2023 года наблюдался рост. Спад в торговле был более заметен в развивающихся странах.