17:27 (мск), источник: Финансы Mail.ru

Путин согласился с идеей поднять планку по арктической ипотеке

Сейчас максимальный размер кредита по льготной ипотеке в северных регионах составляет 6 миллионов рублей.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Президент России Владимир Путин согласился с идеей поднять планку по льготной ипотеке выше 6 млн рублей. Это касается регионов, подпадающих под действие арктической ипотеки.

«Согласен. Это конкретное предложение по ипотечным кредитам в Арктической зоне. Думаю, что мы обсудим. И я с вами согласен, так надо и сделать, надо поднять эту планку, маловат выбор, абсолютно. Спасибо, что напомнили об этом», — цитирует президента агентство РИА Новости.

Предложение увеличить верхнюю границу по льготной ипотеке высказал на встрече президента с получателями арктической ипотеки один из участников.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов подтвердил внесение предложения о поднятии первоначального взноса по льготной ипотеке. Сейчас он составляет 20% от стоимости жилья, увеличить могут до 30%.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».​​

Mail.RuО компанииРеклама
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь