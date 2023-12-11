Путин согласился с идеей поднять планку по арктической ипотеке
Сейчас максимальный размер кредита по льготной ипотеке в северных регионах составляет 6 миллионов рублей.
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Сейчас максимальный размер кредита по льготной ипотеке в северных регионах составляет 6 миллионов рублей.
Президент России Владимир Путин согласился с идеей поднять планку по льготной ипотеке выше 6 млн рублей. Это касается регионов, подпадающих под действие арктической ипотеки.
«Согласен. Это конкретное предложение по ипотечным кредитам в Арктической зоне. Думаю, что мы обсудим. И я с вами согласен, так надо и сделать, надо поднять эту планку, маловат выбор, абсолютно. Спасибо, что напомнили об этом», — цитирует президента агентство РИА Новости.
Предложение увеличить верхнюю границу по льготной ипотеке высказал на встрече президента с получателями арктической ипотеки один из участников.
Ранее глава Минфина России Антон Силуанов подтвердил внесение предложения о поднятии первоначального взноса по льготной ипотеке. Сейчас он составляет 20% от стоимости жилья, увеличить могут до 30%.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».