Привлекательность дистанционной работы серьезно выросла среди соискателей

«Удаленка стала преимуществом для работодателей, и соискатели отдают приоритет компаниям, которые предлагают такой формат. Однако, как показывает практика, у удаленки свои подводные камни: вовлеченность сотрудников падает, трудно поддерживать командный дух, сложно идти к одним целям. И именно поэтому растет текучка кадров», — отмечает гендиректор компании Get experts Ольга Шамбер.

С ней солидарна и гендиректор агентства КРОС Екатерина Мовсесян, также отметив, в свою очередь, сильные и слабые стороны дистанта: «Какое-то время назад мы официально вернулись в офис, но сохранили гибкость. Сотрудники могут по необходимости и договоренности с линейным руководителем брать отдельные дни, когда они работают в удаленном формате. Однако это не ключевой фактор принятия решения о работе в компании из сферы коммуникаций. Одна из ключевых мотиваций в нашей сфере — это коллектив, людям важно, с кем именно они работают. Кроме того, клиенты ждут от нас креативных решений, лучшие из которых рождаются в очной дискуссии. Поэтому наш опыт показывает, что в работе из офиса много плюсов как для бизнеса, так и для сотрудников».

В большинстве компаний руководители убеждены, что живое взаимодействие более эффективно. Однако сотрудники в офисы не стремятся, для многих принудительное возвращение — это серьезный демотиватор, уверен гендиректор HR-tech компании Skill Cup Роман Мандрик. "Большинство офисных работников хотят сохранить возможность гибридного или удаленного режима работы, и как минимум половина готова ради этого сменить компанию.

Работодателям с гибридным и удаленным графиком значительно легче привлекать кандидатов, несмотря на то, что зарплата на таких вакансиях, как правило, на 10−20 процентов ниже «офисных» окладов", — добавил он. И сейчас наблюдается конфликт между интересами работодателя и кандидата, который решается внедрением ИТ-инструментов, помогающих поддерживать вовлеченность сотрудников, независимо от того, откуда они работают, — корпоративные мессенджеры, сервисы микрообучения, соцсети.

По мнению ИТ-директора компании Первый Бит Марьяны Досымбековой, для специалиста с богатым опытом вполне реально устроиться на работу, «выторговав» себе особые условия труда, скажем, быть на дистанте, когда все остальные присутствуют в офисе. «В арсенале компаний для привлечения лакомых специалистов сегодня — и удаленка, и особый график, в офисе — кофе и фрукты, и сам офис нередко pet-friendly, имеет тренажерную зону», — сообщила «РГ» эксперт.

Когда мы говорим о дистанционной работе, в первую очередь имеем в виду айтишников. При наличии устойчивой связи программисты действительно могут формировать свой продукт под пальмой на Бали. Но, конечно, армии новоиспеченных айтишников надо понимать, что диктовать условия работодателю могут не все.

Надо иметь за плечами солидный багаж знаний и опыта, иначе качать права не получится. «Найм ИТ-специалиста уровня Senior и Team Lead — это индивидуальный процесс. Часто работодатель готов идти на значительные компромиссы для такого сотрудника, — сообщил “РГ” технический директор хостинг-провайдера Tendence.ru Александр Щукин. — Причины две — нехватка специалистов Middle+ и существенное влияние специалиста такого уровня на бизнес компании. Решающим для работодателя будет опыт работы в аналогичных или сходных проектах. В таком случае при найме весьма возможны особые льготные условия».

Чтобы диктовать условия работодателю, надо иметь за плечами солидный багаж знаний и опыта.

В то же время, добавляет заместитель генерального директора по информационным технологиям группы компаний «Медскан» Евгений Канаев, за последний год количество предложений на рынке труда в России для ИТ-специалистов увеличилось более чем в полтора раза, а в Москве — в 2,5 раза. При такой конкуренции среди работодателей особо важна неденежная составляющая условий труда специалиста.

«Компании уровня топ-100 активно предлагают стильные и комфортные технологические суперофисы, гибкие режимы работы, соцпакет и программы well-being, обучение, спортзалы, fresh bar завтраки, обеды и ужины, комнаты для игр, индивидуальные рабочие места и переговорные, службу проката. В конце концов, даже впечатляющий вид на закат или ночной город из корпоративного кафе на пентхаусе офиса может повлиять на положительное решение ценного сотрудника в пользу именно этого работодателя», — считает эксперт.

Гибкий график для профессионала высокого уровня — вполне разумный подход к делу.

Компании с возможностями поменьше, сообщил Канаев, ищут менее затратные варианты мотивации, упирая на амбициозность проекта и карьерные перспективы, социальную миссию проекта. Важную роль играют комьюнити и нетвокинг, участие в командных спортивных мероприятиях, возможность обзавестись дружескими связями, а также наличие в руководстве компании харизматичных лидеров. Еще одним плюсом может быть технологический стек и оснащенность ИТ-подразделения, особенно если при этом предусмотрена такая опция, как возможность заниматься личными проектами в рабочее время. Гибкий график работы для профессионала высокого уровня — вполне разумный подход, который часто практикуется.