10:22 (мск), источник: Frank Media

Паевые фонды привлекли рекордный объем средств

Инвесторы активно вкладываются в фонды денежного рынка, теряя интерес к акциям и облигациям.

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Источник: Freepik

Паевые фонды привлекли в ноябре 42,5 млрд рублей от населения, что на 18% больше октября и на 5% или 2 млрд рублей выше рекордного уровня декабря 2020 года, пишет газета «Коммерсант». В основном граждане предпочитают биржевые фонды денежного рынка.

По данным Investfunds, в ноябре был установлен новый рекорд привлечений средств в розничные ПИФы. Ноябрь стал девятым месяцем подряд, когда фонды показывают положительный результат по привлечению. За это время они пополнились почти на 150 млрд рублей.

Однако если три года назад приток денег шел во все категории фондов, кроме денежного рынка, то сейчас обратная ситуация. За ноябрь они могли привлечь порядка 45 млрд рублей. Также в плюсе остались фонды смешанного типа (на 200 млн рублей) и те, что ориентированы на вложения в драгоценные металлы (820 млн рублей). Отток из фондов акций достигал 2,5 млрд рублей, а из фондов облигаций — 1,6 млрд рублей.

Такая структура предпочтений со стороны частных инвесторов скложилась из-за падения интереса к акциям и облигациям. В прошлом месяце индекс Московской биржи снизился на 1%. Однако фактически рынок стагнирует с конца августа.

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