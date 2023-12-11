Главные события финансовых рынков 11 — 17 декабря
Самое важное об экономике и инвестициях: дайджест Финансов Mail.ru. Основано на анализе компании «Цифра брокер».
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Самое важное об экономике и инвестициях: дайджест Финансов Mail.ru. Основано на анализе компании «Цифра брокер».
На неделе с 11 по 17 декабря нас ждут решения по ключевым ставкам ФРС (13 декабря), ЕЦБ (14 декабря), Россия (15 декабря). Они будут оказывать прямое воздействие на настроения инвесторов до конца 2023 года.
Похоже, мировые рынки уверовали в скорое начало смягчение ДКП. Доходность по 10-летним трежерис США снижается на протяжении 1,5 месяцев и уже скорректировалась с 5% до 4,2%. В случае мягкой риторики со стороны мировых ЦБ стоит ожидать продолжения позитивных настроений на рынках и старта предновогоднего ралли.
Ситуация в России несколько отличается от общемировых тенденций. Недельная инфляция существенно меняется от недели к неделе, а экономика не показывает резких темпов снижения даже после повышения ЦБ ставки до 15%. Таким образом, у регулятора остается возможность для дальнейшего роста ключевой ставки.
Слабые данные по PMI из Китая управляют настроениями на рынке нефти. Даже соглашение ОПЕК+ дополнительно сократить добычу на 900 тыс барр./ сутки в начале следующего года не удержало цены выше $80 за баррель. Давление на сырьевые котировки останется и на следующей неделе.
Курс рубля по-прежнему неразрывно связан с конъюнктурой на рынке нефти. В краткосрочном периоде у рубля нет причин существенно ослабевать, но снижение цен на нефть будет служить риском в среднесрочном периоде. На неделе ожидаем диапазона 90−95 ₽ за доллар США.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».