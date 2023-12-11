Главные события финансовых рынков 11 — 17 декабря

Макроэкономика

На неделе с 11 по 17 декабря нас ждут решения по ключевым ставкам ФРС (13 декабря), ЕЦБ (14 декабря), Россия (15 декабря). Они будут оказывать прямое воздействие на настроения инвесторов до конца 2023 года.

В мире

Похоже, мировые рынки уверовали в скорое начало смягчение ДКП. Доходность по 10-летним трежерис США снижается на протяжении 1,5 месяцев и уже скорректировалась с 5% до 4,2%. В случае мягкой риторики со стороны мировых ЦБ стоит ожидать продолжения позитивных настроений на рынках и старта предновогоднего ралли.

В России

Ситуация в России несколько отличается от общемировых тенденций. Недельная инфляция существенно меняется от недели к неделе, а экономика не показывает резких темпов снижения даже после повышения ЦБ ставки до 15%. Таким образом, у регулятора остается возможность для дальнейшего роста ключевой ставки.

Нефть

Слабые данные по PMI из Китая управляют настроениями на рынке нефти. Даже соглашение ОПЕК+ дополнительно сократить добычу на 900 тыс барр./ сутки в начале следующего года не удержало цены выше $80 за баррель. Давление на сырьевые котировки останется и на следующей неделе.

Рубль

Курс рубля по-прежнему неразрывно связан с конъюнктурой на рынке нефти. В краткосрочном периоде у рубля нет причин существенно ослабевать, но снижение цен на нефть будет служить риском в среднесрочном периоде. На неделе ожидаем диапазона 90−95 ₽ за доллар США.

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