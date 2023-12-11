21:06 (мск), источник: Forbes

Эксперты рассказали об интересе российских компаний к панда-бондам

По меньшей мере 10 российских компаний изучают возможность выхода на долговой рынок Китая, пишут «Ведомости». По словам аналитиков, их интересует выпуск панда-облигаций — бондов иностранных эмитентов в юанях, которые размещаются на внутреннем рынке Китая.

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Как минимум 10 российских компаний активно изучают возможность выхода на долговой рынок Китая, пишут «Ведомости» со ссылкой на презентацию рейтингового агентства «Эксперт РА». Интерес со стороны компаний из России к панда-бондам (облигациям, номинированным в юанях и размещенным на внутреннем рынке материкового Китая, которые выпущены иностранными эмитентами) отмечает и АКРА, пишет издание.

В выходе на китайский долговой рынок заинтересованы экспортеры и импортеры, которые осуществляют крупные закупки товаров и оборудования в юанях, объясняет гендиректор «Эксперт РА» Марина Чекурова. По ее словам, экономически разумно осуществить заем в юанях и произвести закупку в той же валюте. В том числе варианты размещения на китайском рынке прорабатывает Газпромбанк, сообщил его первый вице-президент Денис Шулаков.

Кроме панда-бондов, есть «дин-самы» (юаневые бонды, эмитированные в Гонконге) и FTZ-облигации (free trade zone), которые выпускаются в китайских зонах свободной торговли. Эти сегменты труднодоступны для российских эмитентов, сказал Шулаков.

По его словам, Газпромбанк прорабатывает с китайскими партнерами все варианты размещения, а также занимается вопросами выхода китайских эмитентов и инвесторов на рынок юаневых бондов в России.

Первым среди российских эмитентов панда-облигации разместил UC Rusal в 2017 году — на Шанхайской фондовой бирже, в размере 1,5 млрд юаней. На российский рынок компания вывела 10 выпусков юаневых бондов на 23,5 млрд юаней (300,3 млрд рублей, ставка купона — 3,65−6,7%). Кроме UC Rusal, юаневые бонды в российской инфраструктуре выпустили Альфа-банк, «Роснефть», «Норникель», «Сегежа», «Полюс», «Совкомфлот» и другие, напоминают «Ведомости».

Для размещения российских бумаг на китайских биржах есть ряд препятствий, отметил управляющий директор рейтинговой службы Национального рейтингового агентства (НРА) Сергей Гришунин. Он напомнил, что рынок в Китае жестко регулируется, а банки не станут покупать бумаги компаний, которые попали под санкции, опасаясь вторичных ограничений. К тому же российские эмитенты предлагают незначительные объемы облигаций для китайского рынка, и важно понять, на какие российские бонды будет спрос, добавил Гришунин. По его словам, в первую очередь возможности есть у экспортеров в Китай, потому что такие компании поощряет китайский регулятор и предпочитают местные банки. Также рассчитывать на спрос со стороны китайских банков могли бы российские эмитенты зеленых облигаций с ESG-рейтингами, добавил Гришунин.

Компаниям необязательно выходить на китайский рынок для заимствований в юанях, считает финансовый директор эмитента юаневых бондов «Южуралзолота» Артем Клецкин. По его словам, условия выпуска облигаций в юанях в российской юрисдикции эффективны. С ним согласен гендиректор «Фосагро» Михаил Рыбников: по его словам, компании комфортно выпускать бонды в юанях внутри России. Емкость российского рынка облигаций в китайской валюте пока ограничена потребностями банков в юаневых активах и конкуренцией со стороны замещающих облигаций, говорит руководитель отдела аналитики долгового рынка «Ренессанс Капитала» Алексей Булгаков. Рынок будет развиваться быстрее, когда ставки юаневых облигаций сравняются с замещающими бондами, добавляет руководитель DCM-направления департамента корпоративных финансов «Цифра брокера» Максим Чернега.

Сейчас ставки по бумагам в юанях варьируются в диапазоне 3,05−8% годовых, а по замещающим достигают почти 12%, отмечают «Ведомости».
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