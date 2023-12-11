Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за январь — ноябрь выросла до 1,378 трлн рублей

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Чистая прибыль Сбербанка по российским стандартам бухгалтерского учета за январь — ноябрь 2023 года выросла до 1,378 трлн рублей с 174,8 млрд рублей за аналогичный период 2022 года, следует из сокращенной отчетности банка.

«Чистая прибыль Сбера за 11 месяцев 2023 составила 1,378 трлн рублей при рентабельности капитала в 25%. В ноябре Сбер заработал 115,4 млрд рублей чистой прибыли (снижение на 7,4% в годовом выражении), рентабельность капитала за этот месяц составила 22,1%», — указано в материалах банка.