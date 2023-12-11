«Черный лебедь» летит из Китая

Азиатские рынки начинают новую неделю разнонаправленно. Китайская экономика вновь демонстрирует признаки охлаждения. В ноябре сложилась дефляция на уровне −0,5% относительно октября и относительно ноября прошлого года. При этом цены на продовольствие упали на 4,2% в годовом выражении.

Цены производителей упали за месяц на 0,3%, а в годовом выражении на 3,0%. В последнем заявлении Политбюро КПК говорится о том, что государство продолжит применять проактивную фискальную политику, которая будет усиливаться для проведения разумной денежной политики, которая, в свою очередь, будет гибкой, управляемой, точной и эффективной. На текущей недели в Китае должна состояться очередная рабочая конференция КПК по экономическим вопросам. Однако для рынка подобные заявления стали обыденностью, которая весьма долго не превращается в конкретные цифры и программы.

К тому же для иностранных инвесторов, которые в первой половине понедельника вывели более 9 млрд юаней с китайского рынка, возможности КНР могут сократиться на фоне снижения прогноза по суверенному рейтингу агентством Moody's до «негативного» В Шанхае секторы недвижимости и товаров широкого потребления теряли более 2%. В Гонконге технологичный сектор терял более 2,5%, но потери в секторе застройщиков были ещё больше.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259741&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Иена оказывает существенное влияние на динамику японского рынка. На прошлой неделе она уходила под уровень 144,0 за доллар, но затем вновь начала слабеть. В понедельник утром за доллар США давали уже 145,6 иен. При этом доходность 10-летних бондов страны продолжила расти и достигла уже 0,786%. Тем не менее, слабая иена поддержала акции экспортёров: Toyota Motor (+0,80%), Tokyo Electron (+3,1%), Advantest Corp. (+2,40%), Mitsubishi Heavy Industries (+2,0%), Honda Motor (+2,40%). При этом также дорожали акции банков, реагируя на более высокие доходности по облигациям: Mitsubishi UFJ Financial (+1,40%), Sumitomo Mitsui Financial (+1,30%), Mizuho Financial (+1,0%).

Выросли доходности не только в Японии, но и в США, где экономика создала 199 тыс. новых рабочих мест за ноябрь, что оказалось выше ожиданий, а безработица упала до 3,7%, что также было лучше ожиданий. Соответственно, подобная динамика рынка труда говорит о том, что ФРС может ещё рассматривать вопрос дополнительных мер сдерживания. Во всяком случае, доходность по 10-летним казначейским обязательствам США немного повышалась и достигла 4,244%, хотя ещё на прошлой неделе стремилась ниже 4,10%.

По состоянию на 8:20 мск:

NIKKEI 225 — 32782,62 п. (+1,47%),

Hang Seng — 16040,12 п. (-1,80%),

Shanghai Composite — 2962,89 п. (-0,22%).

Нефть корректируется вверх после семи недель снижения

Нефть дорожала в пятницу и продолжила эту тенденцию в понедельник. Одним из поводов для роста, кроме, конечно, мощной перепроданности, рынок посчитал информацию от Минэнерго США о заявке на приобретение 3 млн баррелей в марте для пополнения стратегических резервов. Однако объём этот сложно считать значительным. Поэтому всё же будем говорить о том, что котировки нефти снижались семь недель подряд. Кроме того, в RBC Capital Markets полагают, что дефицит поставок в I квартале составит до 0,7 млн баррелей в сутки, хотя по всему году дефицит будет лишь на уровне 140 тыс. баррелей в сутки. Сдерживающим фактором для нефти остаётся Китай, где в ноябре зафиксирована дефляция, как в месячном, так и в годовом выражении.

По состоянию на 8:40 мск:

WTI — $71,66 (+0,60%),

Brent — $76,37 (+0,70%),

Золото — $2013,40 (-0,05%).

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