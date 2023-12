«Черный лебедь» летит из Китая

Иена оказывает существенное влияние на динамику японского рынка. На прошлой неделе она уходила под уровень 144,0 за доллар, но затем вновь начала слабеть. В понедельник утром за доллар США давали уже 145,6 иен. При этом доходность 10-летних бондов страны продолжила расти и достигла уже 0,786%. Тем не менее, слабая иена поддержала акции экспортёров: Toyota Motor (+0,80%), Tokyo Electron (+3,1%), Advantest Corp. (+2,40%), Mitsubishi Heavy Industries (+2,0%), Honda Motor (+2,40%). При этом также дорожали акции банков, реагируя на более высокие доходности по облигациям: Mitsubishi UFJ Financial (+1,40%), Sumitomo Mitsui Financial (+1,30%), Mizuho Financial (+1,0%).