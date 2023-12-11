ЦБ определил механизм продажи заблокированных активов россиян иностранцам
ЦБ определил механику, как будет происходить выкуп у россиян заблокированных активов в рамках лимита в 100 000 рублей, говорится в сообщении регулятора (ранее ее описывали Frank Media). Правда, ряд условий должна будет установить правительственная комиссия, отмечается в пресс-релизе. Осуществляться он будет на деньги нерезидентов из недружественных государств, заблокированных на счетах «С». Продаже подлежат бумаги, учитываемые в Национальном расчетном депозитарии (НРД, входит в группу Московской биржи).