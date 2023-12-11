ЦБ определил механизм продажи заблокированных активов россиян иностранцам

«Торги могут быть запущены после того, как правительственная комиссия утвердит правила и условия их проведения. После объявления старта брокеры, доверительные управляющие, управляющие компании ПИФ будут обязаны проинформировать своих клиентов о начале торгов», — говорится в сообщении Банка России.

Также в нем подчеркивается, что со стороны инвесторов, желающих продать своих заблокированные иностранные ценные бумаги (ИЦБ) участие в торгах добровольное.

Каждый инвестор сможет подать заявку на продажу своих ИЦБ на общую сумму не более 100 000 рублей. Правительственная комиссия должна будет определить порядок расчета стоимости бумаг, выставляемых на продажу.

Продаваемые ИЦБ будут обособлены на счетах в депозитариях до завершения торгов. «По итогам проведения торгов денежные средства за проданные ценные бумаги поступят на указанные российскими инвесторами счета. Ограничения на распоряжение вырученными от продажи ценных бумаг деньгами устанавливаться не будут», — подчеркивается в пресс-релизе ЦБ.

Также отмечается, что нерезиденты, желающие принять участие в торгах и выкупить заблокированные у россиян ИЦБ, должны будут подать соответствующую заявку. Приобретенные ими активы зачислят на специальные транзитные счета депо, которые будут открыты по итогам торгов.

Для оплаты активов иностранцы смогут использовать средства со счетов типа «С». Режим таких счетов определен решением совета директоров Банка России.

Ранее регулятор подчеркивал, что с за осуществление сделок со стороны российских участников плата профучастниками с клиентов взиматься не будет.

В начале ноября президент России Владимир Путин подписал указ, создающий возможности для проведения обмена заблокированными в России и за рубежом активами российских и иностранных инвесторов. Этот указ (N844 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг») был опубликован 8 ноября.