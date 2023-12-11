Болгария отложила планы повышения тарифов за транзит российского газа

«Сейчас мы откладываем реализацию этих планов. Мы работаем совместно с Европейской комиссией, и когда она представит нам целостное видение, мы вновь обратимся к этой теме. Мы будем следовать общеевропейскому подходу», — сообщил представитель коалиции партий «Продолжаем перемены» и «Демократическая Болгария» Кирилл Петков.

14 октября власти Болгарии заявили о повышении тарифов на транзит российского газа через территорию страны. Импорт и транзит российского сырья облагается сбором 20 левов за 1 МВт/ч, или $111 на тыс. куб. м. Планировалось, что платить сбор будут импортеры и газотранспортные организации.

Через территорию Болгарии проходит сухопутное продолжение газопровода «Турецкий поток», по которому топливо поступает в Венгрию и Сербию.

Будапешт и Белград оценили действия Софии как «враждебный шаг», который угрожает безопасности энергоснабжения двух стран.

Болгария пытается присоединиться к Шенгенской зоне с 2011 года. В декабре прошлого года заявку на вступление Болгарии отклонила Австрия. 7 декабря Европейский парламент отметил, что Болгария соответствует всем условиям, необходимым для вступления в Шенген, и призвал Совет по внутренним делам и юстиции Евросоюза принять заявку. 10 декабря Австрия предложила Болгарии вступить в «воздушный Шенген», который предусматривает отсутствие паспортного контроля в аэропортах.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259743&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.