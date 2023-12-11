Bloomberg сообщил об ожидании рекордного максимума акций США в 2024 году

Индекс S&P 500 достигнет рекордного максимума в 2024 году, поскольку США избегут скатывания в рецессию, считают участники опроса Bloomberg Markets Live Pulse. По их мнению, это случится несмотря на то, что более слабый потребительский спрос будет означать, что индекс вырастет в меньшей степени, чем это было в 2023 году, когда он увеличился на 20%, отмечает агентство.

518 экспертов, опрошенных Bloomberg, ожидают, что S&P 500 в 2024 году вырастет до 4808 пунктов, что выше предыдущего пика в 4797, который был достигнут в январе 2022 года. 8 декабря к закрытию S&P 500 составлял 4604,37 пункта, прибавив 0,41%: это максимум с марта 2022 года.

Средний прогноз аналитиков хоть и рекордная цифра, но это прирост примерно на 4% по сравнению с текущими уровнями индекса, что намного ниже среднего скачка на 19%, зафиксированного за год роста, пишет Bloomberg.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизится до 3,8% с годового максимума в 5%, ожидают эксперты. Более двух третей респондентов дали понять, что не видят рисков жесткой экономической посадки, большинство из них ожидают, что Федеральная резервная система США (ФРС) до июля начнет снижать процентные ставки. Исключительность США неизменна, на это влияет более благоприятная экономическая ситуация, чем в Китае и Европе, улучшение оценок прибыли компаний и снижение оценок равновзвешенного индекса S&P 500, считает директор по макроэкономическим исследованиям WisdomTree Аника Гупта. Прогноз на повышение рынков резко контрастирует с прошлыми ожиданиями этого года, когда инвесторы готовились к волатильности из-за опасений по поводу позиции ФРС по ужесточению политики и призрака рецессии в США, отмечает Bloomberg.

Тем не менее экономика страны не оправдала пессимистичных прогнозов, рынок труда остается устойчивым, а доходы бизнеса США восстанавливаются быстрее, чем ожидалось, пишет агентство.

Аналитики видят некоторую напряженность между возможным снижением ставок и фондовыми рынками, отмечает директор по инвестициям Moneyfarm Ричард Флакс. Компания склоняется к сценарию, при котором рост замедляется и наблюдается некоторое снижение прибылей, отметил Флакс. «Это заставляет нас проявить некоторую осторожность по поводу акций в 2024 году», — сказал аналитик. В то же время стратеги Goldman Sachs считают идеальным подходом просто продолжать инвестировать в акции и избегать стремления продать их в периоды волатильности.

26% участников опроса Bloomberg сообщили, что намерены увеличить свои активы в январе: это показатель выше среднего, отмечает агентство. 43% опрошенных заявили, что, по их мнению, американские акции продолжат опережать мировые аналоги в 2024 году.

Инвесторы обращают внимание на «неблагополучные уголки» рынка с компаниями с малой капитализацией в поисках выгодных сделок, хотя и большую часть года на рынке доминировали компании «Великолепной семерки» (Apple, Tesla, Nvidia, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta [признана в России экстремистской, ее деятельность запрещена]), пишет Bloomberg.

Директор по инвестициям M&G Wealth Шанти Келемен считает, что рост акций этих компаний сохранится в долгосрочной перспективе. По ее словам, оценки в других частях американского рынка более привлекательны, к тому же компании в более традиционных секторах внедряют искусственный интеллект, и есть потенциал для повышения производительности.

Ранее на максимум S&P 500 в 2024 году поставили аналитики Deutsche Bank и RBC Capital Markets. Также этого ожидает стратег Bank of Amerika Савита Субраманиан. При этом аналитик BofA Майкл Хартнетт напротив, предупредил, что фондовые рынки могут пострадать в первом квартале 2024 года, поскольку рост стоимости облигаций и, соответственно, снижение их доходности будет говорить о замедлении экономического роста.