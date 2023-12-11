Аналитики рассказали, что россияне покупали осенью

С результатами исследования ознакомилась «Газета.Ru».

С 1 сентября по 30 ноября относительно прошлогодней осени общие обороты платежей через ЮKassa увеличились на 42%, платежей стало на 32% больше, плательщиков — на 5%, а средний чек вырос на 7% до 1 318 рублей.

«Активность покупателей в том числе поддерживают и ноябрьские распродажи. Так, в ноябре обороты всех магазинов, подключенных к ЮKassa, выросли на 13% по отношению к октябрю, а средний чек стал больше на 19% и составил 1 505 рублей», — прокомментировал коммерческий директор ЮMoney Дмитрий Кармишин.

В способах оплаты отмечается также тенденция перехода на электронные методы.

«Банковские карты по-прежнему остаются основным способом оплат, однако их доля в общем обороте снизилась до 73% с 90% прошлой осени. Рост числа покупок этим способом в общем обороте составляет 15% по обороту и 14% по количеству оплат. При этом, оборот платежей через SberPay вырос втрое, а количество оплат увеличилось на 86%», — отметил коммерческий директор ЮMoney.

Аналитики Мегамаркета подтверждают рост активности покупателей этой осенью.

Сегменты одежды и обуви традиционно демонстрируют рост по основным показателям. Оборот онлайн-магазинов одежды увеличился на 62%, количество покупок — на 70%, плательщиков — на 32%. Средний чек снизился на 5% и составил 13 305 рублей.

Обороты и количество покупок в обувных магазинах увеличились вдвое. Покупателей стало больше на 20%, а средний чек составил 8 664 рубля, снизившись незначительно, на 3%. Аналитики отмечают, что на средний чек в этих категориях в том числе влияли распродажи, продолжавшиеся весь ноябрь, в которых одежда и обувь являются наиболее востребованными у покупателей.

По данным Мегамаркета, в категории одежды и обуви наибольшая динамика отмечается в сегменте обуви, причем спрос на мужскую обувь превзошел спрос на женскую. Так, обороты в категории «Мужская обувь» на площадке увеличились в 17 раз, количество заказов выросло в 12 раз, а средний чек за осень составил 7 033 рублей, что выше прошлогоднего показателя почти на 45%. В свою очередь, обороты и количество заказов в категории «Женская обувь» скромнее, а средний чек за осень вырос всего на 27% до 5 907 рублей.

Как отмечают аналитики ЮKassa, этой осенью спрос на строительные материалы вырос на 18% относительно осени прошлого года. Количество оплат уменьшилось незначительно, на 6% Средний чек стал больше на 26% и составил 18 033 рубля.

На Мегамаркете оборот в категории «Строительство и ремонт» увеличился в 12 раз, количество заказов — в 6 раз, а средний чек почти в 2 раза, составив 7 340 рублей. Наибольшую динамику внутри категории показали отделочные и строительные материалы, а также печи для дома, бани, сауны и комплектующие. Спрос на печи для дома, бани и сауны вырос в 13 раз, средний чек за осень составил 22 285 рублей, увеличившись почти в 3 раза по сравнению с осенью прошлого года.

По данным ЮKassa, в сентябре-ноябре 2023 года оборот онлайн-магазинов, продающих товары для дома, увеличился почти вдвое относительно сентября-ноября 2022 года, количество оплат — на 60%, средний чек — на 22% до 19 491 рубля. Показал рост и сегмент бытовой техники и электроники: оборот здесь увеличился в два раза, количество покупок — на 28%. Средний чек вырос на 62% до 23 220 рублей.

Обороты покупок мебели, по данным Мегамаркета, этой осенью выросли в десятки раз, количество заказов — в 10 раз, а средний чек — в 4 раза, составив 7 286 рублей. Кроме того, покупатели активно заказывали услуги по сборке мебели: оборот в этом сегменте увеличился в 4 раза, а средний чек за осень составил 3 213 рублей, что выше показателя осени прошлого года всего на 5%.

Осенью россияне традиционно планируют как зимний отдых, так и отпуска на следующий год. Поэтому закономерно вырос спрос на услуги турагентств. По данным ЮKassa, обороты турагентств выросли в 2,5 раза по сравнению с прошлой осенью. В два раза увеличилось число покупок, а плательщиков стало больше на 62%. Средний чек вырос на 22% до 4 672 рублей.