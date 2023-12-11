21:23 (мск), источник: Коммерсантъ

Акции Macy`s выросли на новостях о возможной продаже сети

Сегодня, 11 ноября, акции одной из крупнейших и старейших розничных сетей США Macy`s выросли почти на 20% после того, как The Wall Street Journal (WSJ) написала, что инвестфонды Arkhouse Management и Brigade Capital сделали предложение о покупке.

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Источник: Reuters

По данным издания, фонды готовы заплатить за акцию Macy`s $21, с премией 32% к цене бумаг в прошлую пятницу. Таким образом, вся сеть оценивается в $5,8 млрд. Как сообщает WSJ, если сделка состоится, Arkhouse Management и Brigade Capital собираются сделать Macy`s частной компанией.

Первый магазин Macy`s был открыт на Манхэттене в 1858 году. С тех пор универмаг стал одним из знаковых мест Нью-Йорка. Сейчас у Macy`s около 500 магазинов. Кроме того, компания владеет сетью универмагов Bloomingdale`s, в которую входит более 30 магазинов, и сетью Bluemercury, включающую 150 косметических магазинов.

В последние годы Macy`s переживает сложные времена, в том числе из-за конкуренции с онлайн-ритейлерами. По универмагам сети сильно ударила и пандемия COVID-19: перед ее началом у Macy`s было около 870 магазинов, часть из них была закрыта. С 2015 года акции сети упали примерно в три с половиной раза. 2022 год компания завершила с выручкой $24,4 млрд и прибылью $1,2 млрд — несколько хуже, чем годом ранее.

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Яна Рождественская

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