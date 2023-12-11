Акции Macy`s выросли на новостях о возможной продаже сети

По данным издания, фонды готовы заплатить за акцию Macy`s $21, с премией 32% к цене бумаг в прошлую пятницу. Таким образом, вся сеть оценивается в $5,8 млрд. Как сообщает WSJ, если сделка состоится, Arkhouse Management и Brigade Capital собираются сделать Macy`s частной компанией.

Первый магазин Macy`s был открыт на Манхэттене в 1858 году. С тех пор универмаг стал одним из знаковых мест Нью-Йорка. Сейчас у Macy`s около 500 магазинов. Кроме того, компания владеет сетью универмагов Bloomingdale`s, в которую входит более 30 магазинов, и сетью Bluemercury, включающую 150 косметических магазинов.

В последние годы Macy`s переживает сложные времена, в том числе из-за конкуренции с онлайн-ритейлерами. По универмагам сети сильно ударила и пандемия COVID-19: перед ее началом у Macy`s было около 870 магазинов, часть из них была закрыта. С 2015 года акции сети упали примерно в три с половиной раза. 2022 год компания завершила с выручкой $24,4 млрд и прибылью $1,2 млрд — несколько хуже, чем годом ранее.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259736&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.