Золото старое и новое: драгметалл и биткоин взлетели в цене

В начале декабря курсы биткоина и золота на биржах взлетели одновременно. Драгоценный металл достиг исторического максимума, тогда как самая популярная криптовалюта показала лучший результат с зимы 2022 года. Неожиданный взлет двух активов, считающихся защитными на случай роста цен, совпал с замедлением инфляции по всему миру. Почему растут золото и биткоин, связано ли это как-то с мировой экономической ситуацией и насколько перспективным вложением они являются в данный момент, разбирались «Известия».

Согласно данным за октябрь-ноябрь, инфляционный кризис в мире в общем и целом преодолен, во всяком случае, пока. Темпы роста цен в еврозоне и США упали ниже 4%, а в Китае и вовсе фиксируется дефляция. Традиционно считается, что высокая инфляция положительно влияет на разнообразные «защитные» активы, включая золото и криптовалюты. В нашем случае всё происходит с точностью до наоборот.

Нужно больше золота

Цены на золото по историческим меркам вообще находятся на высоком уровне в последние несколько лет. Еще до пандемии, в 2019 году драгоценный металл подскочил с $1200 до $1600 за тройскую унцию. С января 2020 года золото поднялось еще сильнее и с тех пор ни разу не опускалось ниже $1600 за унцию, большую часть времени держась выше $1800. Для сравнения: в середине 2000-х годов нормальной биржевой ценой унции золота было $300−500. Даже с поправкой на снижение покупательной способности доллара рост стал более чем двукратным. Золото одинаково хорошо себя чувствовало и в период низких ставок и массированного финансового стимула эпохи пандемии, и при закручивании денежно-кредитных гаек в 2022 году.

В начале декабря 2022 года золото скакнуло до $2150 за унцию, что является абсолютным рекордом.

Во многом этот рекорд был случайным: речь шла о массовом закрытии коротких позиций рыночными алгоритмами, после чего цена вновь снизилась. Так же объясняет этот рывок и Всемирный золотой совет. Однако у высоких позиций золота в последние недели и месяцы в целом есть и вполне фундаментальные причины.

В частности, инвесторы ожидают положительного эффекта на золото со стороны денежно-кредитной политики. Низкие цифры инфляции демонстрируют помимо всего прочего и перспективы снижения ставок мировыми центробанками мира. Что, в свою очередь, может означать будущий приток ликвидности на сырьевые рынки, включая и золотой, а также ослабление доллара США — обычно (но не всегда) коррелирующее с высокими ценами на золото.

Кроме того, драгоценный металл весь год (и большую часть прошлого) находится под жестким давлением спроса в реальном мире. Главным образом, речь идет о спросе со стороны центробанков.

С начала года они прикупили 800 т золота — это чистые покупки за вычетом продаж. А в третьем квартале объем и вовсе составил 337 т, что вдвое больше, чем в предыдущие три месяца и является третьим по этому показателю отрезком в истории. С начала 2023-го лидерство в плане покупок захватил Народный банк Китая, который приобрел 180 т, за ним последовали Сингапур и Индия.

Высочайший спрос на драгоценный металл со стороны центробанков фиксируется давно, но с 2022 года он резко усилился.

Произошло это после санкций и заморозки международных резервов России Евросоюзом и США, после чего число стран, желающих диверсифицировать свои валютные накопления, значительно выросло. Большинство из таких государств имеет огромный приток валютной выручки, так что объем средств, на которые можно закупать золото, по сути ничем не ограничен.

К этому стоит добавить и растущий в большинстве стран спрос на ювелирные изделия. В Китае, к примеру, он составил почти 500 т за первые девять месяцев, на 8% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Высокие цены несколько охлаждают стремление людей покупать «ювелирку», но всё же не в достаточной степени. Золото стало настолько популярным товаром, что американская сеть гипермаркетов Costco продает небольшие слитки в розницу прямо со своих прилавков.

Со стороны предложения подвижки довольно скромные: хотя добывать золото становится всё выгоднее, в этом году новая добыча по всему миру выросла на 6%, а переработка вторичного сырья — на 8%. Большого количества продавцов на рынке нет, хотя биржевые инвестиционные фонды с начала года продали около 100 т — опять же, слишком мало, чтобы в полной степени обеспечить спрос. Финансовая нестабильность, фискальные проблемы (достаточно вспомнить резкий рост стоимости обслуживания американского госдолга) и геополитика продолжают давить на золото, так что аналитики JP Morgan предсказывают достижение драгоценным металлом отметки в $2300 к 2025 году. Поскольку события на финансовых рынках развиваются стремительно, есть значительный шанс, что это произойдет гораздо раньше.

Уязвим к потрясениям

Золото отлично себя чувствовало в период геополитического напряжения последних двух лет. Но это ни в коем случае нельзя сказать от биткоине. Криптовалюта с весны 2022 года претерпела самый тяжелый свой спад в истории наряду с обвалами 2013 и 2018 годов. В этот раз падение в три с лишним раза с пика было намного масштабнее, так как объем вложенных в биткоин денег был совершенно несопоставимым — капитализация составляла свыше $1,5 трлн, что превышает капитализацию фондовых рынков большинства крупных экономик.

Впрочем, причиной падения биткоина стала не столько геополитика, сколько повышение ставок рефинансирования, к чему участники рынка были совершенно не готовы. Большинство позиций было открыто на заемные средства, с большим плечом, и когда стоимость заимствований повысилась, им пришлось фиксировать убытки.

Тем не менее сейчас биткоин частично отыграл свои потери. С начала года курс самой популярной криптовалюты вырос на 160%, что сделало его лучшим активом года. В октябре биткоин превысил $35 тыс., а в декабре — $44 тыс., что является лучшим показателем с зимы 2022 года. И вновь здесь ключевым моментом является ожидание снижения ставок, которое в теории вновь позволит участникам рынка спекулировать. Отметим, что с прикладной ценностью криптовалют за последние полтора года никаких подвижек не произошло: они по-прежнему рассматриваются исключительно как объект вложения фиатных денег.

Поэтому говорить о завершении криптозимы пока рано. Американские регуляторы задумываются о некоторых послаблениях для биржевой торговли криптовалютами, но каких-то прорывов в этом направлении не видно. Равно как и нет решения ключевых проблем, связанных с использованием «крипты», например, ускорения стоимости транзакций — по этому показателю блокчейн по-прежнему вчистую проигрывает традиционным платежным системам.