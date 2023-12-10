В Сбербанке оценили ежегодный ущерб России от изменений климата в 580 млрд рублей

«Занимаясь плотно оценкой климатических рисков, мы предварительно оцениваем ущерб от изменений климата в России с 2023 по 2027 годы в среднем в 580 млрд рублей ежегодно», — заявила вице-президент банка по экологическому, социальному и корпоративному управлению Татьяна Завьялова, выступая в российском павильоне Конференции ООН по изменению климата (COP28) в Дубае.

По подсчетам аналитиков, потери регионов, которые наиболее подвержены погодным изменениям, могут составлять 5−6% ВВП, добавила Завьялова.

Советник президента России Руслан Эдельгериев, который представляет страну на COP28, накануне заявил, что Россия намерена достичь углеродной нейтральности не позднее 2060 года. Кроме того, по словам Эдельгериева, Москва рассматривает вопрос о добровольном выделении финансирования Фонду по потерям и ущербу за счет замороженных национальных золотовалютных резервов в международных организациях. Решение о создании фонда для покрытия «потерь и ущерба» в уязвимых странах было принято на Конференция ООН в прошлом году.

Доходы российского бюджета от введения обязательного углеродного регулирования могут составить до 4,3−4,4% ВВП в 2030 году, подсчитали эксперты Международного валютного фонда (МВФ) в ноябре. При этом, по их прогнозам, Россия окажется лидером по объему потенциальных доходов среди стран G20. Углеродное регулирование — обложение бизнеса налогом за выбросы парниковых газов или введение углеродных квот — необходимо для выполнения Парижского соглашения, отмечали эксперты фонда.