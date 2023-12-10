04:19 (мск), источник: Газета.Ру

Стали известны мобильные сервисы, которые незаметно списывают деньги

Приложения, которые предлагают функционал за доплату отнесли к отдельному классу угроз. Об этом агентству «Прайм» рассказал директор центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграция Виктор Гулевич.

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Источник: Jonas Leupe/CC0

По словам эксперта, считать платные подписки «зловредами» нельзя, так как они не воруют данные абонентов и не подслушивают разговоры.

«Обещая уникальные возможности, на самом деле приносят только дополнительные и не всегда оправданные расходы», — пояснил Гулевич.

Он обратил внимание, что в приложениях оплата за полный функционал завышена, так как они предлагают «простейшие действия». Пользователей заманивают несколькими «бесплатными днями», после которых начинаются регулярные списания денег с карты, прекратить которые не помогает даже удаление программы.

В начале декабря россиян предупредили о самых популярных схемах обмана в интернет-магазинах. Это подлог формы для доставки, ссылки на которые присылают представляющиеся продавцами мошенники.

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