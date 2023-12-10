Стали известны мобильные сервисы, которые незаметно списывают деньги

По словам эксперта, считать платные подписки «зловредами» нельзя, так как они не воруют данные абонентов и не подслушивают разговоры.

«Обещая уникальные возможности, на самом деле приносят только дополнительные и не всегда оправданные расходы», — пояснил Гулевич.

Он обратил внимание, что в приложениях оплата за полный функционал завышена, так как они предлагают «простейшие действия». Пользователей заманивают несколькими «бесплатными днями», после которых начинаются регулярные списания денег с карты, прекратить которые не помогает даже удаление программы.

В начале декабря россиян предупредили о самых популярных схемах обмана в интернет-магазинах. Это подлог формы для доставки, ссылки на которые присылают представляющиеся продавцами мошенники.