Почему топливо в рознице дешевеет медленнее, чем на бирже

На АЗС цены на бензин тоже снижаются, но темпы значительно ниже, чем в опте. И хотя с начала ноября в рознице снижение цен отыграло больше трети годового роста, стоимость литра топлива на заправках значительно выше показателей прошлого и начала этого года. Тогда, например, по данным Росстата, средняя цена бензина марки АИ-92 была 47,14 рубля за литр. Сейчас — 50,21 рубля за литр. Цены снижаются, но все равно находятся выше прошлогодних значений. Дизель же вообще дорожает, но здесь хотя бы можно дать объяснение, сейчас покупаются зимнее сорта ДТ, а его биржевая стоимость очень высока.

Главный вопрос, который возникает в этой ситуации, почему цены на бензин в рознице выше, чем в прошлом году или в начале этого года, хотя биржевые котировки упали. Кроме того, по-прежнему полностью не снят запрет на экспорт зимнего ДТ, а производство топлива находится на высоком уровне. Второй вопрос, что будет с ценами в новом году, ведь с января вырастут акцизы на бензин и ДТ, а также поменяются условия расчета выплат компенсации из бюджета нефтяникам за поставки на внутренний рынок (демпферный механизм).

По мнению главы Фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова, сейчас топливо на АЗС дороже, поскольку выше собираемые налоги с нефтяной отрасли. Частично это произошло благодаря росту мировых котировок, частично — из-за увеличения налоговой нагрузки.

Чтобы не быть голословным, возьмем, откроем статистику Минфина РФ и сравним доходы бюджета за ноябрь рекордного по приходу средств из отрасли 2022 года и этого года по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ — основной налог с нефтяных компаний), говорит эксперт. В прошлом году — 528 млрд рублей, в этом — 997 млрд рублей. Выплаты из бюджета по демпферу в ноябре 2022 года — 149 млрд рублей, в этом году — 193 млрд рублей. То есть доходы увеличились почти на 470 млрд рублей, а расходы на 44 млрд рублей. Да выросли цены на нефть, но в среднем рост составил 10−15%, а налоговые поступления из отрасли выросли почти в два раза. Эти деньги взялись из отрасли, а значит расходы были перераспределены по всей цепочке производства, в том числе и на розничный сегмент.

При этом, как отмечает зампред набсовета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев, у нас сложилась сейчас такая ситуация, что оптовый и розничный рынок топливо существуют независимо друг от друга. В рознице рост цен у нас ограничен уровнем инфляции, за этим внимательно следит Федеральная антимонопольная служба (ФАС). При этом мы понимаем, что на цену в рознице с начала следующего года будет влиять и запланированный рост акцизов, и изменения условий выплат по демпферу, и рост железнодорожных тарифов. Но подорожание будут удерживать в пределах инфляции. Оптовая торговля у нас больше ориентирована на международный рынок и здесь цены могут сильно колебаться. Могут быть и падения, и взлеты, но на розницу они сильно влиять не будут. Демпферный механизм для того был и сделан, чтобы мировая конъюнктура не приводила к волатильности розничных цен на внутреннем рынке, замечает эксперт.

Розничные цены на бензин не всегда следуют за оптовыми одновременно, временной лаг между динамикой цен на АЗС и оптовых цен может составлять не менее чем 1−1,5 месяца, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Это связано с тем, что между покупкой топлива на бирже и его поставками на АЗС проходит соответствующий период времени. То есть сегодня на АЗС продается бензин, который был приобретен на бирже в начале ноября, или даже в последней декаде октября, так что розничные цены на АЗС и оптовые цены на бирже не напрямую связаны друг с другом.

Последнее замечание эксперта говорит о том, что можно ожидать дальнейшего снижения розничных цен на бензин. А вот стоимость ДТ на АЗС, по-видимому, останется в лучшем случае прежней.

Оптовые цены на ДТ в России, как правило, в декабре очень часто повышались, говорит Мильчакова. Это было связано с разными факторами — от высоких мировых цен на нефть, что увеличивало объемы экспорта и сокращало объемы переработки, до ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). Несмотря на то, что в производство ДТ растет, некоторые крупные компании все еще недозагружают мощности по переработке, поскольку ранее они не ожидали, что запрет правительства на экспорт нефтепродуктов просуществует так недолго.

С точки зрения Симонова, на топливные цены в будущем году будет влиять политическая повестка. До 17 марта едва ли кто-то позволит ценам на АЗС серьезно расти. Но чудес не бывает. Если в бюджете запланирован рост нефтегазовых доходов еще на 30%, то это отразится на стоимости продукции выпускаемой отраслью. А это, в первую очередь, бензин, ДТ, мазут и авиакеросин. Причем «жирок», который накопили компании (особенно независимые АЗС, не принадлежащие крупным нефтяным корпорациям) был уже растрачен в 2023 году. А это значит в следующем году им будет особенно тяжело.

Мильчакова считает, что в январе 2024 года в среднем розничная цена на бензин может составлять около 55 ₽ за литр, на дизельное топливо — примерно 65,5 ₽ (сейчас — 54,56 ₽ и 64,27 ₽ за литр, соответственно).