Первые итоги внедрения цифровых финансовых активов в России

Закон о ЦФА вступил в силу в России в январе 2021 г. В перечне операторов по выпуску ЦФА уже находятся «Атомайз», «Лайтхаус», Сбербанк, Альфа-банк, «Системы распределенного реестра» («Мастерчейн»), «Токены», «Еврофинанс Моснарбанк», «СПБ биржа», НРД и «ЦФА хаб». 3 августа Банк России включил Московскую биржу в реестр операторов обмена ЦФА. Но фактически рынок цифровых активов заработал только летом 2022 г., когда состоялись первые выпуски.

Первые результаты

Рынок развивается достаточно органично, но в основном превалируют выпуски ЦФА на простое денежное требование, говорит руководитель направления по развитию бизнеса компании «Мастерчейн» Антон Лапенков.

По данным площадки, более 80% всех выпусков это простое денежное требование. Также были протестированы выпуски ЦФА с залогом, с привязкой выплат к акциям, стоимости драгметаллов и квадратного метра жилой недвижимости, перечисляет директор по рейтингам структурированного финансирования агентства «Эксперт РА» Павел Кашицын.

Помимо этого на рынке цифровых активов тестируются классические долговые инструменты, которые представляют собой аналог займа или облигаций, ЦФА на драгоценные камни, даже первые NFT по российскому праву, которые удостоверяют интеллектуальные права на видеозаписи, отражающие процесс реставрации определенных картин Государственного Эрмитажа, добавляет основатель и управляющий партнер Findustrial Consulting Group Алевтина Камелькова.

Не стоит полагать, что разнообразие рынка ЦФА будет ограничено только этими формами, отмечает директор по продуктам «Атомайз» Павел Сидоркин: это то, от чего он оттолкнется.

Уже отчетливее видна специализация операторов по выпуску цифровых активов, говорит руководитель направления по развитию бизнеса компании «Мастерчейн» Антон Лапенков: кто-то работает только с крупным бизнесом, кто-то делает ставку на массовость, а кто-то на эксклюзивные продукты.

Например, «Лайтхаус» сосредоточился на межкорпоративном кредитовании и выпуске гибридных цифровых прав с физической поставкой золота. В «Атомайз» разработали порядка десяти разнообразных смарт-контрактов (продуктов), которые не дублируют инструменты классического рынка: например, гибридные цифровые права на золото с возможностью физической поставки металла инвестору, цифровые квадратные метры, мотивационная программа на базе ЦФА, цифровое искусство и др.

Вместе с тем инвесторы пока с осторожностью относятся к новому инструменту, но интереса все больше, говорит Лапенков из «Мастерчейн». Ни одна из конференций, посвященная финансам, не обходится без секции по ЦФА, и даже появились полностью профильные мероприятия, отмечает генеральный директор «ЦФА хаб» Игорь Кузьмичев. Кроме того, рынок цифровых активов поддержало все банковское сообщество, добавляет генеральный директор платформы «Лайтхаус» Денис Иорданиди.

Получение Московской биржей лицензии оператора обмена также оказало значительное влияние на развитие сектора, говорит директор по цифровым активам биржи Сергей Харитонов: в перспективе это должно увеличить активность на нем. 6 декабря на платформе была заключена первая сделка купли-продажи с ЦФА в рамках вторичного обращения, отмечает он.

Начинают формировать коллаборации операторов информсистем ЦФА с другими игроками финансового рынка, говорит Сидоркин из «Атомайз». Например, «Атомайз» выстраивает партнерство с Санкт-Петербургской валютной биржей через открытые интерфейсы (открытые API). Это может стать индустриальным стандартом для подключения других операторов информационных систем ЦФА, полагает Сидоркин. Также сейчас на площадке ассоциации «Финтех» прорабатывается пилотирование процесса интероперабельности цифровых активов с коллегами из Мосбиржи и ряда операторов по выпуску ЦФА, говорит заместитель генерального директора ассоциации «Финтех» Дмитрий Ищенко. Успешная реализация пилота позволит сформировать единый пул ликвидности по ЦФА и единое окно клиента для входа на этот рынок, уверен он.

Трудности на пути

Самой первой трудностью, с которой столкнулись операторы ЦФА, — это сложная процедура допуска на рынок, требующая значительных временных и финансовых затрат, говорит Кузьмичев из «ЦФА хаб». Затем было трудно объяснить бизнесу, что такое цифровые финансовые активы, в чем их плюсы и преимущества, добавляет Камелькова из Findustrial Consulting Group.

Поэтому до сих пор остается проблема для относительно небольших эмитентов найти инвестора под свой проект, говорит генеральный директор Юридического бюро Sagrada Legal и председатель Комиссии по ЦФА Торгово-Промышленной палаты РФ Олег Ушаков.

Многие из таких компаний не спешат выйти на открытый рынок, опасаясь неполного размещения ЦФА и, как следствие, негативного информационного шлейфа, поясняет он.

Несмотря на то, что цифровые активы законодательно освобождены от НДС, требование по их учету не в общей налогооблагаемой базе, а отдельно, вместе с необращаемыми активами, все еще серьезное препятствие для некоторых крупных компаний, говорит Кузьмичев из «ЦФА Хаб». Хотелось бы, чтобы налоговый режим ЦФА был полностью унифицирован с налоговым режимом в отношении ценных бумаг, потому что для многих эмитентов это разная налоговая база, добавляет Сидоркин из «Атомайз».

Остается открытым и вопрос идентификации клиентов, говорит Сидоркин. Сейчас сложность процедур регистрации является барьером для притока инвесторов-физлиц на рынок ЦФА, поясняет он. Вопрос можно решить через использование упрощенной идентификации, полагает Сидоркин.

Дополнительные трудности вызывает неопределенность относительно будущего вектора развития рынка — участники рынка опасаются ужесточения условий и не торопятся инвестировать в создание новых ЦФА-продуктов, отмечает Кузьмичев из «ЦФА хаб». Также не до конца понятно, как будет развиваться сотрудничество операторов выпуска и оператора обмена, добавляет он. Кроме того, сейчас нет возможности для полноценной интеграции с брокерами, которые могли бы дать выход на большую клиентскую базу инвесторов и привлечь ликвидность на рынок ЦФА, отмечает Сидоркин из «Атомайз». Поэтому нужно нормативное и технологическое разъяснение механизмов взаимодействия, уверен он.

Планы на следующий год

Предстоит решить еще много вопросов, говорит Кузьмичев из «ЦФА хаб»: это и устранение «белых пятен» в законодательной базе, и просвещение широкого круга эмитентов и инвесторов, и избавление от постоянного сравнения рынка ЦФА с традиционным фондовым рынком. Также предстоит большая работа по выстраиванию инфраструктуры этого рынка, добавляет руководитель направления по развитию цифровых проектов BitRiver Александр Барышников.

Дальнейшее развитие во многом будет зависеть от позиции регулятора, полагает старший директор и руководитель группы рейтингов проектного и структурированного финансирования АКРА Тимур Искандаров: будет ли такой инструмент признан полноценным финансовым инструментов наравне с облигациями, какие классы инвесторов будут допущены на этот рынок, какие будут установлены лимиты инвестирования, возможно ли будут операции РЕПО и т. д. При этом важно, чтобы регуляторные условия, в которых сейчас развивается этот рынок, не усложнялись, отмечает Сидоркин из «Атомайз».

В будущем рынок будет формироваться вокруг продуктовых фабрик, которые смогут предложить наиболее интересные и при этом уникальные массовые решения, уверен Сидоркин. Также ЦФА позволяют создавать суперкастомизированные продукты под конкретного клиента — это еще одна ниша, добавляет он. В перспективе продукты, являющиеся аналогами инструментов ценнобумажного рынка, займут не более 30−50% рынка ЦФА, полагает Сидоркин. Остальные 70−50% будут приходиться на уникальные инструменты, отмечает он.

Самым ожидаемым и пока скрытым под завесой тайны нововведением является возможность использования ЦФА в качестве встречного представления при исполнении обязательств, связанных с внешнеэкономической деятельностью, говорит Кузьмичев из «ЦФА хаб».