Какие результаты показали ПИФы осенью 2023 года

Прохладное межсезонье.

Осень в 2023 году еще раз подтвердила статус не самого лучшего периода года для рынка коллективных инвестиций. Как свидетельствуют данные Investfunds, по итогам трех месяцев менее половины всех крупных розничных фондов (ОПИФы и БПИФы с активами свыше 500 млн руб.) показали прирост стоимости пая. Вместе с тем в летние месяцы только каждый десятый фонд был убыточным. Вдобавок к этому за три минувших месяца лишь четыре фонда принесли пайщикам доход выше 5% и не было ни одного с двузначным результатом. Этот результат даже хуже прошлогоднего, когда на фоне частичной мобилизации фондовый рынок штормило. Но даже на этом фоне шесть фондов показали рост стоимости пая больше 5%, а у двух ПИФов результат был двузначным.

Слабый результат межсезонья связан с завершением роста российского рынка акций, который длился с конца прошлого года.

Фактически осенью индекс Московской биржи оставался в узком диапазоне значений — 3000−3250 пунктов, без устойчивого тренда. При этом в предшествующие восемь месяцев индекс вырос почти в 1,5 раза, и только за лето он прибавил около 20%. Это могло быть связано с уходом основных драйверов — дорожающей американской валютой и дорожающей нефтью. В отчетный период стоимость североморской нефти Brent снизилась на 7%, до отметки $80,7 за баррель. Стоимость российской нефти Urals опустилась более чем на 8%, до отметки $68,35 за баррель. Курс доллара после нескольких попыток закрепиться выше уровня 100 ₽ был отброшен к уровню 90 ₽

Консервативные и рисковые.

Лучший результат по итогам отчетного периода продемонстрировали немногочисленные отраслевые фонды, ориентированные на вложения в акции нефтегазовых компаний, а также фонды широкого рынка, где эти компании занимали доминирующую долю. По данным Investfunds, стоимость паев таких фондов выросла за три месяца на 2−9%. «Нефтегазовые компании по-прежнему остаются главными “дивидендными историями” российского рынка, благодаря чему даже в моменты локальных коррекций акции таких компаний находят наибольший интерес у инвесторов — желающих как сохранить экспозицию в секторе, так и нарастить позицию в моменты падения рынка», — отмечает главный аналитик УК ТРИНФИКО Максим Васильев. Дополнительным фактором роста компаний стало возвращение демпферных выплат.

Стабильный доход принесли инвесторам самые консервативные инструменты — фонды денежного рынка.

За три минувших месяц стоимость паев таких фондов выросла на 3−3,2%. Это на 1 п. п. выше показателя летнего периода. Основная доля активов таких ПИФов вложена в краткосрочные инструменты денежного рынка, в первую очередь сделки обратного репо с центральным контрагентом, обеспеченные клиринговыми сертификатами участия. Индикатором для доходности подобных фондов является ставка RUONIA. На начало сентября она составляла 11,84% годовых, а в конце ноября достигла 14,9% годовых. Это произошло на фоне роста ключевой ставки, которая на октябрьском заседании совета директоров ЦБ была повышена до 15%.

Валюта подвела.

Аутсайдерами среди фондов российских акций оказались ПИФы компаний электроэнергетики и металлургии. По итогам отчетного периода паи таких фондов потеряли в цене 5−16%. Впрочем, с начала года фонды все еще показывают неплохой результат (рост на 20−37%).

Убыточными были и немногие фонды иностранных акций, которые остались доступны частным инвесторов после попадания в SDN-лист СПБ Биржи.

По данным Investfunds, стоимость паев таких фондов снизилась на 6−9%. Это в значительной мере было вызвано падением курса доллара в России. Валютная переоценка привела к снижению стоимости и паев фондов, ориентированных на вложения в золото (снижение на 2,8−6%), а также части ПИФов с валютными облигациями (снижение на 1−5%).

Ключевой вектор.

В условиях жесткой денежно-кредитной политики ЦБ фонды денежного рынка сохраняют свою привлекательность для инвестиций. Аналитики Совкомбанка не исключают повышения ключевой ставки на 1 п. п., до 16%, на заседании Банка России 15 декабря. В целом такое решение, как считает директор департамента управления активами УК «Альфа-Капитал» Виктор Барк, не окажет сильного влияния на рынок. «Цены на краткосрочные бумаги могут снизиться, но вряд ли это отразится на более длинных бумагах, особенно на длинных ОФЗ», — отмечает он.

В случае же смягчения риторики ЦБ и снижения ключевой ставки доходность по фондам денежного рынка снизится, а классические облигации с фиксированным купоном вырастут в цене. Начало цикла снижения ставки, как считают управляющие, будет хорошим поводом войти в фонды облигаций, которые будут выигрывать на фоне роста долговых бумаг.