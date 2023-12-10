14:28 (мск), источник: Газета.Ру

Индийские биржи бросают вызов Гонконгу в борьбе за лидерство в Азии

Недавний взлет индийского фондового рынка позволяет ему претендовать на место Гонконга среди крупнейших бирж Азии. Об этом пишет Financial Times.

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Источник: AP 2023

Суммарная капитализация индийских компаний в октябре достигла $3,7 трлн, приблизившись к $3,9 трлн у Гонконга. Основные индексы индийских бирж National Stock Exchange of India (NSE) и Bombay Stock Exchange (BSE) в ноябре выросли на 8−9%, в то время как индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng упал на 6,7% на фоне замедления китайской экономики. Эксперты отмечают расхождение трендов индийского и китайского рынков в последние годы.

Ключевыми факторами привлекательности индийского рынка называют высокие темпы роста экономики и уровня потребления. К 2030 году ожидается удвоение ВВП Индии до $7 трлн, уточняет издание. Также растут инвестиции в инфраструктуру и недвижимость.

Для закрепления позиций среди финансовых центров Азии Индии потребуется проводить политику по стимулированию предпринимательства и притока инвестиций. Пока же по объемам торгов индийские площадки существенно уступают Гонконгу и Шанхаю, пишет газета.

До этого в ЦБ заявили о сомнительной бизнес-модели СПБ Биржи после введения санкций.

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