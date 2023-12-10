Индия назвала условия увеличения закупки российской нефти

Поставки российской нефти в Индию, упавшие в последнее время, можно будет увеличить, если цена останется ниже потолка в 60 долларов за баррель, установленного западными странами. Такое условие в разговоре с Reuters назвал неназванный высокопоставленный чиновник из правительства Индии.

По его словам, при таком развитии событий покупатели сырья смогут пользоваться услугами западных страховых компаний и судов, которые в настоящее время опасаются санкций.

В ноябре США резко ужесточили контроль за исполнением ценового потолка. Под санкции попали шесть танкеров и компаний, которые занимались доставкой нефти в Индию. На этом фоне греческие судовладельцы, отвечавшие за значительную долю экспорта, получили письма от США, где им объяснили последствия нарушения режима санкций, и приостановили контакты с российскими поставщиками.

По данным ценового агентства Argus, в последние дни основной российский экспортный сорт нефти Urals продается по цене ниже потолка в портах Черного и Балтийского морей. Дисконт с эталонным сортом Brent приблизился к 20 долларам за баррель, в то время как сам Brent за последнюю неделю подешевел почти на десять процентов.

Агентство Bloomberg отмечает, что трейдеров разочаровали результаты министерской встречи ОПЕК+, где было утверждено сокращение добычи с 1 января 2024 года. По оценкам участников рынка, объединение уже не в состоянии контролировать ситуацию из-за роста добычи в США.