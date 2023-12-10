Эксперт рассказал о динамике цен на нефть Urals в 2024 году

«Исходя из котировок на бирже ICE, можно предположить, что цена Brent к концу следующего года будет на уровне $75 за баррель. Разница между ней и Urals сократится примерно до $10. Значит, Urals подорожает до $65», — пояснил Осадчий.

По данным Минфина, в ноябре средняя цена «российского золота» с учетом экспортных пошлин составила $72,8 за баррель, пишет издание. Кроме того, аналитик дал прогноз динамики курса рубля. По его словам, в 2024 году вероятно пробитие отметки 100 рублей за доллар.

«Достижение уровня 200 рублей маловероятно», — считает Осадчий.