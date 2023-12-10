Дагестан предоставил оборонному заводу «Дагдизель» субсидии на 20 млн руб

Абдулмуслимов пообщался с заводчанами. Они рассказали ему о проблемах: недостаточном уровне загрузки производственных мощностей, дефиците молодых кадров, низких зарплатах, необходимости обновления оборудования, говорится в сообщении регионального правительства.

Премьер в свою очередь отметил «важное стратегическое значение» предприятия для страны, так как «здесь располагается военно-морская база Каспийской флотилии Военно-морского флота РФ». Была проведена ярмарка вакансий для завода. Отобраны 59 потенциальных кандидатов для трудоустройства. Заводу нужно 26 человек.

«Дагдизель» — одно из старейших и крупнейших промышленных предприятий в Дагестане, основано в 1932 году. Градостроительное предприятие для Каспийска. На нем трудятся 1,9 тыс. человек. В 2015 году завод вошел в состав корпорации «Тактическое ракетное вооружение».

Леонид Уварчев