Аналитик BofA предупредил о риске проблем на фондовых рынках в начале 2024 года

Фондовые рынки могут столкнуться с проблемами в первом квартале 2024 года, считает аналитик Bank of America Майкл Хартнетт. Его слова приводит Bloomberg. По мнению Харнетта, рост стоимости облигаций, а соответственно, снижение их доходности, будет свидетельствовать о замедлении экономического роста. А это, в свою очередь, заставит инвесторов выходить и с рынка акций.

Снижение доходности облигаций (и роста их цен) было одним из катализаторов роста акций в текущем квартале — облигации приносят меньше дохода и заставляют инвесторов искать его на рынке акций. Но если доходность будет падать и дальше — до 3%, это будет означать «жесткую посадку» экономики, полагает аналитик.

Устоявшаяся зависимость между обоими рынками, когда снижение доходности облигаций приводило к росту рынка акций, по мнению Харнетта, работать не будет. По его словам, рынок будет использовать другой нарратив: чем ниже доходность облигаций — тем слабее рост акций.

Впрочем, аналитик Bank of America сохранял ставку на падение рынка, несмотря на то что индекс S&P 500 вырос примерно на 19% в этом году, отмечает Bloomberg. Доходность 10-летних облигаций США упала сегодня примерно до 4,2% после того, как достигла 5% в конце октября: это был самый высокий уровень с 2007 года, напоминает агентство.

Ралли акций в США в декабре почти остановилось после ноябрьского роста, который стал одним из лучших за столетие среди показателей за ноябрь, пишет Bloomberg. Инвесторы полагают, что ФРС может начать снижать процентные ставки. Следующей подсказкой о перспективах, вероятно, станут данные по занятости в США, отмечало агентство. Если число рабочих мест в США, согласно отчету, выросло менее чем на 100 000, это будет еще одним сигналом «жесткой посадки», говорил Хартнетт. Однако данные по американскому рынку труда за ноябрь оказались значительно лучше: число рабочих мест выросло на 199 000 — сильнее самых оптимистичных прогнозов, безработица снизилась до 3,7%, а средняя почасовая заработная плата выросла на 0,4%.

Прогноз Хартнетта противоречит мнению многих других аналитиков Wall Street, в том числе в самом BofA. Савита Субраманиан, стратег этого банка по количественному анализу (анализ рынков, основанный на математическом и статистическом анализе данных. — Forbes), ожидает, что индекс S&P 500 в 2024 году вырастет до рекордного уровня благодаря снижению инфляции и росту эффективности компаний. Также максимума индекса в следующем году ожидают аналитики Deutsche Bank и RBC Capital Markets.