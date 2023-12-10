Алиев рассказал о росте поставок азербайджанского газа в Европу

По его словам, в 2021 году экспорт газа в Европу составил чуть больше 8 млрд куб. м, а в 2023 году — около 12 млрд куб. м. Это примерно 50% от общего объема экспорта, подчеркнул Алиев. Президент добавил, что к 2027 году объем газа, направляемого в Европу, должен удвоиться, страна «уверенно идет к этой цели».

Азербайджан начал коммерческие поставки газа в Европу по Трансадриатическому трубопроводу 31 декабря 2020 года. В Минэнерго республики сообщили, что с этим связано открытие новой страницы в развитии Азербайджана «как газовой страны».